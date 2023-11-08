https://ria.ru/20231108/psikhika-1908149331.html
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным - РИА Новости, 08.11.2023
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным
Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:35
2023-11-08T14:35
2023-11-08T14:35
общество
татьяна москалькова
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/83/1561598395_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_43664554a40a0c0bc953ba44261a55f6.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская работа, в том числе по теме отношения общества к таким людям, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Москалькова отмечает, что на сегодняшний день в обществе "распространены предубеждения и негативные установки по отношению к гражданам с нарушениями психического здоровья" и что люди с психическими расстройствами "сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека". Отношение к таким людям, по словам омбудсмена, "является отражением низкого когнитивного уровня общественного сознания". "Для исправления сложившейся ситуации необходимо проведение просветительской работы начиная с раннего школьного возраста, специальных семинаров на эту тему, включая освещение темы отношения общества к таким людям на ТВ и т.д.", - говорится в докладе Москальковой.
https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/83/1561598395_120:0:2692:1929_1920x0_80_0_0_d824f8458c4f10907636906c839514a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия, здоровье - общество
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Здоровье - Общество
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным
Москалькова: надо просвещать общество об отношении к психически нездоровым людям
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская работа, в том числе по теме отношения общества к таким людям, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Москалькова отмечает, что на сегодняшний день в обществе "распространены предубеждения и негативные установки по отношению к гражданам с нарушениями психического здоровья" и что люди с психическими расстройствами "сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека". Отношение к таким людям, по словам омбудсмена, "является отражением низкого когнитивного уровня общественного сознания".
"Для исправления сложившейся ситуации необходимо проведение просветительской работы начиная с раннего школьного возраста, специальных семинаров на эту тему, включая освещение темы отношения общества к таким людям на ТВ и т.д.", - говорится в докладе Москальковой.
Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц