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Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным - РИА Новости, 08.11.2023
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14:35 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/psikhika-1908149331.html
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным - РИА Новости, 08.11.2023
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным
Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:35
2023-11-08T14:35
общество
татьяна москалькова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская работа, в том числе по теме отношения общества к таким людям, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Москалькова отмечает, что на сегодняшний день в обществе "распространены предубеждения и негативные установки по отношению к гражданам с нарушениями психического здоровья" и что люди с психическими расстройствами "сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека". Отношение к таким людям, по словам омбудсмена, "является отражением низкого когнитивного уровня общественного сознания". "Для исправления сложившейся ситуации необходимо проведение просветительской работы начиная с раннего школьного возраста, специальных семинаров на эту тему, включая освещение темы отношения общества к таким людям на ТВ и т.д.", - говорится в докладе Москальковой.
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общество, татьяна москалькова, россия, здоровье - общество
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Здоровье - Общество
Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным

Москалькова: надо просвещать общество об отношении к психически нездоровым людям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПациентка в палате психиатрической больницы
Пациентка в палате психиатрической больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пациентка в палате психиатрической больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская работа, в том числе по теме отношения общества к таким людям, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Москалькова отмечает, что на сегодняшний день в обществе "распространены предубеждения и негативные установки по отношению к гражданам с нарушениями психического здоровья" и что люди с психическими расстройствами "сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека". Отношение к таким людям, по словам омбудсмена, "является отражением низкого когнитивного уровня общественного сознания".
"Для исправления сложившейся ситуации необходимо проведение просветительской работы начиная с раннего школьного возраста, специальных семинаров на эту тему, включая освещение темы отношения общества к таким людям на ТВ и т.д.", - говорится в докладе Москальковой.
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ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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