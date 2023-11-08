https://ria.ru/20231108/psikhika-1908149331.html

Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным

Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным - РИА Новости, 08.11.2023

Москалькова призвала просвещать россиян об отношении к психически больным

Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:35

2023-11-08T14:35

2023-11-08T14:35

общество

татьяна москалькова

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Люди с психическими расстройствами сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека, чтобы исправить ситуацию, нужна просветительская работа, в том числе по теме отношения общества к таким людям, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. Москалькова отмечает, что на сегодняшний день в обществе "распространены предубеждения и негативные установки по отношению к гражданам с нарушениями психического здоровья" и что люди с психическими расстройствами "сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и нарушениями прав человека". Отношение к таким людям, по словам омбудсмена, "является отражением низкого когнитивного уровня общественного сознания". "Для исправления сложившейся ситуации необходимо проведение просветительской работы начиная с раннего школьного возраста, специальных семинаров на эту тему, включая освещение темы отношения общества к таким людям на ТВ и т.д.", - говорится в докладе Москальковой.

https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна москалькова, россия, здоровье - общество