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В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ - РИА Новости, 08.11.2023
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20:44 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/proizvodstvo-1908262328.html
В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ
В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ - РИА Новости, 08.11.2023
В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ
Новые производства аппаратов МРТ, КТ комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ планируется открыть в РФ, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:44
2023-11-08T20:44
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новые производства аппаратов МРТ, КТ комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ планируется открыть в РФ, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ. "Другое направление, которому уделяем особое внимание – это ядерная медицина. В данной нише Росатом входит в пятерку мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. В частности, в пятьдесят стран поставляется из продукция. Чтобы компенсировать сейчас ряд номенклатуры, которая не производится, мы реализуем проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования", - отметил вице-премьер на совещании президента с правительством. "В том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронной лучевой терапии, а также это аппараты МРТ, КТ, эндоскопическая техника УЗИ и, что очень важно, расходных материалов к ним", - подчеркнул он.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ

Минпромторг: в РФ планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМолодые ученые
Молодые ученые - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новые производства аппаратов МРТ, КТ комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ планируется открыть в РФ, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ.
"Другое направление, которому уделяем особое внимание – это ядерная медицина. В данной нише Росатом входит в пятерку мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. В частности, в пятьдесят стран поставляется из продукция. Чтобы компенсировать сейчас ряд номенклатуры, которая не производится, мы реализуем проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования", - отметил вице-премьер на совещании президента с правительством.
"В том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронной лучевой терапии, а также это аппараты МРТ, КТ, эндоскопическая техника УЗИ и, что очень важно, расходных материалов к ним", - подчеркнул он.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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