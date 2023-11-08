https://ria.ru/20231108/proizvodstvo-1908262328.html

В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ

В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ - РИА Новости, 08.11.2023

В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ

Новые производства аппаратов МРТ, КТ комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ планируется открыть в РФ, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:44

2023-11-08T20:44

2023-11-08T20:44

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новые производства аппаратов МРТ, КТ комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ планируется открыть в РФ, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ. "Другое направление, которому уделяем особое внимание – это ядерная медицина. В данной нише Росатом входит в пятерку мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. В частности, в пятьдесят стран поставляется из продукция. Чтобы компенсировать сейчас ряд номенклатуры, которая не производится, мы реализуем проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования", - отметил вице-премьер на совещании президента с правительством. "В том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронной лучевой терапии, а также это аппараты МРТ, КТ, эндоскопическая техника УЗИ и, что очень важно, расходных материалов к ним", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html

россия

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"