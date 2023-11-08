https://ria.ru/20231108/proisshestviya-1908199658.html
Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав
Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав - РИА Новости, 08.11.2023
Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав
Мужчина, который обезвредил дебошира с мачете в подмосковных Люберцах, оказался сотрудником Федеральной службы судебных приставов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:52
2023-11-08T16:52
2023-11-08T16:52
происшествия
люберцы
россия
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина, который обезвредил дебошира с мачете в подмосковных Люберцах, оказался сотрудником Федеральной службы судебных приставов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по области. "Сотрудники Люберецкого районного отдела судебных приставов ГУФССП России по Московской области, применив служебное оружие, обезвредили агрессивного вооруженного мужчину", - рассказали в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на зебре. ГСУ СК России по также рассказали, что перед тем, как оказать сопротивление правоохранителям, дебошир напал на женщину и 14-летнего подростка.
https://ria.ru/20231108/strelba-1908192563.html
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происшествия, люберцы, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Следственный комитет России (СК РФ)
Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав
Мужчину с мачете в подмосковных Люберцах обезвредил судебный пристав