https://ria.ru/20231108/proisshestviya-1908199658.html

Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав

Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав - РИА Новости, 08.11.2023

Дебошира с мачете в Люберцах обезвредил судебный пристав

Мужчина, который обезвредил дебошира с мачете в подмосковных Люберцах, оказался сотрудником Федеральной службы судебных приставов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:52

2023-11-08T16:52

2023-11-08T16:52

происшествия

люберцы

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908144920_0:19:900:525_1920x0_80_0_0_fe06222fee8574c3356ca71db817db8b.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина, который обезвредил дебошира с мачете в подмосковных Люберцах, оказался сотрудником Федеральной службы судебных приставов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по области. "Сотрудники Люберецкого районного отдела судебных приставов ГУФССП России по Московской области, применив служебное оружие, обезвредили агрессивного вооруженного мужчину", - рассказали в ведомстве. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании в подмосковных Люберцах мужчины с мачете: фигурант напал на правоохранителей, им пришлось открыть огонь. В соцсетях появилось видео с инцидентом, на нем этого мужчину сперва сбивает машина на зебре. ГСУ СК России по также рассказали, что перед тем, как оказать сопротивление правоохранителям, дебошир напал на женщину и 14-летнего подростка.

https://ria.ru/20231108/strelba-1908192563.html

люберцы

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), следственный комитет россии (ск рф)