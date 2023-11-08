https://ria.ru/20231108/proekty-1908243089.html

Руденя: к 950-летию Торопца реализуются 45 проектов

Руденя: к 950-летию Торопца реализуются 45 проектов - РИА Новости, 08.11.2023

Руденя: к 950-летию Торопца реализуются 45 проектов

К 950-летию города Торопца Тверской области, которое будет отмечаться в 2024 году, реализуются 45 проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:00

2023-11-08T19:00

2023-11-08T19:00

тверская область

игорь руденя

андрей ковальчук

александр невский

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ТВЕРЬ, 8 ноя – РИА Новости. К 950-летию города Торопца Тверской области, которое будет отмечаться в 2024 году, реализуются 45 проектов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. На заседании правительства Тверской области под руководством Рудени были рассмотрены изменения в госпрограмму "Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области". Они направлены на обеспечение подготовки и проведения в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания Торопца. "Праздничные мероприятия в честь старейшего города в Тверской области станут одним из главных событий для нашего региона в следующем году", - сказал Руденя. К знаменательной дате в Торопецком муниципальном округе реализуется 45 проектов, направленных на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство общественных пространств и формирование новых точек притяжения туристов. Уже отреставрирован памятник Учителю, установлен памятник патриарху Тихону, сейчас благоустраиваются территории возле этих объектов. На Базарной площади создадут туристско-информационный центр и обустроят стилизованные торговые ряды. В мастерской народного художника РФ, скульптора Андрея Ковальчука создается памятник Александру Невскому. Его установят в сквере у Корсунско-Богородицкого собора Торопца. Там уже выполнены работы по укладке напольной гранитной плитки, установлен постамент для будущего памятника. В городе проводятся археологические и другие работы, связанные со строительством культурно-музейного центра для Торопецкого краеведческого музея, обустройством Аллеи Героев, приведением в порядок территории у районного дома культуры. В самом доме культуры будут обновлены фасады, выполнены кровельные работы, проведен ремонт инженерных сетей и внутренних помещений. Помимо этого, приводится в порядок социальная инфраструктура. Так, капитальные работы проведены в школах №1 и №3, гимназии имени святителя Тихона и в детском саду №2. В городе установлено новое плоскостное спортивное сооружение. Отремонтирован участок дороги "Москва – Рига" – Торопец – Плоскошь в Торопецком округе. В этом году дорожные работы в целом затронули 14 объектов города. Как отметил глава региона, важно обеспечить своевременную и качественную реализацию всех проектов для сохранения выдающегося исторического, культурного и духовного наследия Торопца, развития его экономического и туристического потенциала, повышения качества жизни местного населения. Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Именно в этом городе знаменитый русский полководец, святой благоверный великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор. Впоследствии Александр Невский освобождал город от литовских захватчиков. Торопецкий край – родина выдающихся личностей, оставивших заметный след в отечественной и мировой истории. Среди них патриарх Московский и всея Руси Тихон, вице-адмирал Макар Ратманов, военный министр Российской Империи Алексей Куропаткин, композитор Модест Мусоргский и другие.

https://ria.ru/20231108/nalogovye_lgoty-1908238127.html

https://ria.ru/20231102/stend-1906986449.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, андрей ковальчук, александр невский