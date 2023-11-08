https://ria.ru/20231108/proekt-1908278409.html

Госдеп заявил о желании "задушить" российский проект "Арктик СПГ 2"

Госдеп заявил о желании "задушить" российский проект "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 09.11.2023

Госдеп заявил о желании "задушить" российский проект "Арктик СПГ 2"

Вашингтон нацелен на прекращение существования проекта "Арктик СПГ 2", заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на слушаниях в... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-08T22:36

2023-11-08T22:36

2023-11-09T07:34

экономика

сша

арктик спг - 2

новатэк

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон нацелен на прекращение существования проекта "Арктик СПГ 2", заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт на слушаниях в комитете сената по иностранным делам."На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта "Арктик СПГ 2"... Наша цель — задушить его", — пояснил Пайатт.По его словам, координатор санкций Госдепа совместно с Управлением контроля за иностранными активами работают над "закручиванием гаек"."Это критически важно", — высказался представитель ведомства.США ввели рестрикции против проекта "Арктик СПГ 2" в начале этого месяца. Глава компании "Новатэк", реализующей проект, расценил ограничительные меры как оценку "нашего профессионализма".

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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экономика, сша, арктик спг - 2, новатэк