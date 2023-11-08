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Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона - РИА Новости, 08.11.2023
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09:58 08.11.2023 (обновлено: 11:04 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/primore-1908083063.html
Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона
Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона - РИА Новости, 08.11.2023
Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона
Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК". РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:58
2023-11-08T11:04
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК". "Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") восстановили электроснабжение населенных пунктов в Приморье по сетям 6/10/35 кВ, которое было нарушено 6 ноября после циклона", - говорится в сообщении. В Ханкайском районе до сих пор нет проезда к труднодоступным местам, это затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Энергетики работают в селах Кировка, Сергеевка и Садовая, а также по заявкам по сетям 0,4 кВ в девяти населённых пунктах Ханкайского, Пограничного и Хорольского районов. Ночью бригады завершили ремонт на ЛЭП в Ханкайском районе. В этом муниципалитете подключены села Майское, Люблино, Октябрьское, Новониколаевка, Комиссарово, Дворянка, Троицкое, Первомайское и Рассказово, а также село Новоселище Дальнереченского района. В понедельник южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20231108/dozhd-1908061105.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона

Энергоснабжение восстановили почти во всех селах Приморья после циклона 6 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий восстанавливает электрические линии
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий восстанавливает электрические линии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК".
"Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") восстановили электроснабжение населенных пунктов в Приморье по сетям 6/10/35 кВ, которое было нарушено 6 ноября после циклона", - говорится в сообщении.
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В Ханкайском районе до сих пор нет проезда к труднодоступным местам, это затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Энергетики работают в селах Кировка, Сергеевка и Садовая, а также по заявкам по сетям 0,4 кВ в девяти населённых пунктах Ханкайского, Пограничного и Хорольского районов.
Ночью бригады завершили ремонт на ЛЭП в Ханкайском районе. В этом муниципалитете подключены села Майское, Люблино, Октябрьское, Новониколаевка, Комиссарово, Дворянка, Троицкое, Первомайское и Рассказово, а также село Новоселище Дальнереченского района.
В понедельник южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.
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