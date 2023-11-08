https://ria.ru/20231108/primore-1908083063.html

Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона

Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона - РИА Новости, 08.11.2023

Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона

Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК". РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:58

2023-11-08T09:58

2023-11-08T11:04

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО "ДРСК". "Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") восстановили электроснабжение населенных пунктов в Приморье по сетям 6/10/35 кВ, которое было нарушено 6 ноября после циклона", - говорится в сообщении. В Ханкайском районе до сих пор нет проезда к труднодоступным местам, это затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Энергетики работают в селах Кировка, Сергеевка и Садовая, а также по заявкам по сетям 0,4 кВ в девяти населённых пунктах Ханкайского, Пограничного и Хорольского районов. Ночью бригады завершили ремонт на ЛЭП в Ханкайском районе. В этом муниципалитете подключены села Майское, Люблино, Октябрьское, Новониколаевка, Комиссарово, Дворянка, Троицкое, Первомайское и Рассказово, а также село Новоселище Дальнереченского района. В понедельник южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20231108/dozhd-1908061105.html

https://ria.ru/20231107/tsiklon-1907807467.html

приморский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край