https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html

Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР

Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023

Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР

В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу в городе Счастье (ЛНР) в феврале 2022... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:45

2023-11-08T15:45

2023-11-08T15:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

вооруженные силы украины

счастье (город)

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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу в городе Счастье (ЛНР) в феврале 2022 года, сообщается на сайте СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для вынесения приговора стрелку Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40-я отдельная артиллерийская бригада) ВСУ… Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР. В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск. Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний Бондаренко, испытывая неприязнь к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, прицелился в женщину и выстрелил. В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Она выжила благодаря своевременной медицинской помощи. Бондаренко признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Еще в ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая женщина заявила гражданский иск на миллион рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда. Суд удовлетворил этот иск.

https://ria.ru/20231101/rasstrely-1906709765.html

https://ria.ru/20231020/mariupol-1904147329.html

луганская народная республика

луганск

счастье (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, счастье (город)