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Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 08.11.2023 (обновлено: 15:58 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html
Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР
Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР - РИА Новости, 08.11.2023
Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР
В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу в городе Счастье (ЛНР) в феврале 2022... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:45
2023-11-08T15:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
вооруженные силы украины
счастье (город)
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу в городе Счастье (ЛНР) в феврале 2022 года, сообщается на сайте СК РФ. "Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для вынесения приговора стрелку Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40-я отдельная артиллерийская бригада) ВСУ… Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР. В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск. Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний Бондаренко, испытывая неприязнь к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, прицелился в женщину и выстрелил. В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Она выжила благодаря своевременной медицинской помощи. Бондаренко признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Еще в ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая женщина заявила гражданский иск на миллион рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда. Суд удовлетворил этот иск.
https://ria.ru/20231101/rasstrely-1906709765.html
https://ria.ru/20231020/mariupol-1904147329.html
луганская народная республика
луганск
счастье (город)
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луганская народная республика, луганск, вооруженные силы украины, счастье (город)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Вооруженные силы Украины, Счастье (город)
Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР

Артиллеристу ВСУ дали 14 лет колонии за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР

© СК РФВоеннослужащий ВСУ, выстреливший из гранатомета по жительнице ЛНР
Военнослужащий ВСУ, выстреливший из гранатомета по жительнице ЛНР
© СК РФ
Военнослужащий ВСУ, выстреливший из гранатомета по жительнице ЛНР
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу в городе Счастье (ЛНР) в феврале 2022 года, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для вынесения приговора стрелку Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40-я отдельная артиллерийская бригада) ВСУ… Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР. В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск.
Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний Бондаренко, испытывая неприязнь к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, прицелился в женщину и выстрелил. В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Она выжила благодаря своевременной медицинской помощи.
Бондаренко признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Еще в ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая женщина заявила гражданский иск на миллион рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда. Суд удовлетворил этот иск.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВооруженные силы УкраиныСчастье (город)
 
 
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