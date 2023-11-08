Военному ВСУ вынесли приговор за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР
Артиллеристу ВСУ дали 14 лет колонии за выстрел из гранатомета по жительнице ЛНР
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу в городе Счастье (ЛНР) в феврале 2022 года, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства, собранные СК России, признаны Верховным судом ЛНР достаточными для вынесения приговора стрелку Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40-я отдельная артиллерийская бригада) ВСУ… Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР. В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск.
Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний Бондаренко, испытывая неприязнь к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, прицелился в женщину и выстрелил. В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Она выжила благодаря своевременной медицинской помощи.
Бондаренко признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Еще в ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину и раскаялся. Потерпевшая женщина заявила гражданский иск на миллион рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда. Суд удовлетворил этот иск.