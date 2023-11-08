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В Техасе на химическом заводе вспыхнул пожар
В Техасе на химическом заводе вспыхнул пожар - РИА Новости, 08.11.2023
В Техасе на химическом заводе вспыхнул пожар
Местные власти сообщают о пожаре на химическом заводе в Шеперде (штат Техас), идет эвакуация. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:55
2023-11-08T20:55
2023-11-08T20:55
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Местные власти сообщают о пожаре на химическом заводе в Шеперде (штат Техас), идет эвакуация. Офис шерифа округа Сан-Хасинто на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пишет о пожаре на химическом заводе в Шеперде. "Идет эвакуация", - уточняют там же. Полиция техасского Ливингстона в аналогичной соцсети призывает местных жителей укрыться и выключить системы кондиционирования. Также сообщается, что из-за ЧП перекрыт ряд дорог. Ряд СМИ также сообщают, что на заводе произошел взрыв. Офис шерифа округа Полк, Техас в запрещенном в РФ Facebook* пишет, что одно из шоссе перекрыто "из-за взрыва на химическом заводе в Шеперде".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, техас, сша
В Техасе на химическом заводе вспыхнул пожар
Местные власти сообщили о пожаре на химическом заводе в Шеперде в Техасе
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Местные власти сообщают о пожаре на химическом заводе в Шеперде (штат Техас), идет эвакуация.
Офис шерифа округа Сан-Хасинто на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская) пишет о пожаре на химическом заводе в Шеперде.
"Идет эвакуация", - уточняют там же.
Полиция техасского Ливингстона в аналогичной соцсети призывает местных жителей укрыться и выключить системы кондиционирования. Также сообщается, что из-за ЧП перекрыт ряд дорог.
Ряд СМИ также сообщают, что на заводе произошел взрыв. Офис шерифа округа Полк, Техас в запрещенном в РФ Facebook* пишет, что одно из шоссе перекрыто "из-за взрыва на химическом заводе в Шеперде".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе