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Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на донецком направлении, потери противника составили до 235 солдат,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:29

2023-11-08T15:29

2023-11-08T15:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на донецком направлении, потери противника составили до 235 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."Общие потери противника на данном направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного в ДНР.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30.

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика