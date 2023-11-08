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Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на донецком направлении, потери противника составили до 235 солдат,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:29
2023-11-08T15:29
2023-11-08T15:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на донецком направлении, потери противника составили до 235 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."Общие потери противника на данном направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного в ДНР.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-30.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли более 200 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 235 солдат на Донецком направлении