https://ria.ru/20231108/pomosch-1908207591.html

Липецкие власти передали внедорожники, генераторы и квадрокоптеры для СВО

Липецкие власти передали внедорожники, генераторы и квадрокоптеры для СВО - РИА Новости, 08.11.2023

Липецкие власти передали внедорожники, генераторы и квадрокоптеры для СВО

Липецкие власти передали два внедорожника, генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другие средства бойцам третьего именного дивизиона в зону СВО,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:12

2023-11-08T17:12

2023-11-08T17:12

надежные люди

липецкая область

игорь артамонов

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Липецкие власти передали два внедорожника, генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другие средства бойцам третьего именного дивизиона в зону СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Отвезли нужное сейчас оборудование – генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другие технические средства. Передали бойцам посылки от близких. Благодарю региональный "Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий", который оказал существенную помощь и в целом поддерживает наших ребят", — сообщил Артамонов. Бойцам передали два автомобиля повышенной проходимости, которые принадлежали подведомственным учреждениям правительства Липецкой области. Ранее власти региона планировали оптимизировать автопарк правительства области и подведов и передать 40 автомобилей повышенной проходимости в зону СВО. "Бойцы нашего дивизиона собраны, готовы, настроены, сильны и полны веры в себя и победу. У командования на хорошем счету. Остаёмся с ними на связи. Необходимую поддержку обеспечим", — заверил Артамонов.

https://ria.ru/20231107/rf-1907942521.html

липецкая область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов, вооруженные силы рф