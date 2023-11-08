Липецкие власти передали внедорожники, генераторы и квадрокоптеры для СВО
Липецкие власти передали два внедорожника, генераторы и квадрокоптеры бойцам СВО
© Фото : пресс-служба губернатора Липецкой областиГуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Липецкой области
Гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО от Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Липецкие власти передали два внедорожника, генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другие средства бойцам третьего именного дивизиона в зону СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Отвезли нужное сейчас оборудование – генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другие технические средства. Передали бойцам посылки от близких. Благодарю региональный "Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий", который оказал существенную помощь и в целом поддерживает наших ребят", — сообщил Артамонов.
Бойцам передали два автомобиля повышенной проходимости, которые принадлежали подведомственным учреждениям правительства Липецкой области. Ранее власти региона планировали оптимизировать автопарк правительства области и подведов и передать 40 автомобилей повышенной проходимости в зону СВО.
"Бойцы нашего дивизиона собраны, готовы, настроены, сильны и полны веры в себя и победу. У командования на хорошем счету. Остаёмся с ними на связи. Необходимую поддержку обеспечим", — заверил Артамонов.