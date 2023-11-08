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Польша поставила Украине жесткий ультиматум - РИА Новости, 08.11.2023
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11:03 08.11.2023 (обновлено: 11:57 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/polsha-1908096007.html
Польша поставила Украине жесткий ультиматум
Польша поставила Украине жесткий ультиматум - РИА Новости, 08.11.2023
Польша поставила Украине жесткий ультиматум
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:03
2023-11-08T11:57
в мире
польша
украина
киев
матеуш моравецкий
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
евросоюз
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET."Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", — сказал он.Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html
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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Киев, Матеуш Моравецкий, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Евросоюз
Польша поставила Украине жесткий ультиматум

МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.
"Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", — сказал он.
Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки.
Преступления нацистов и их пособников против мирного населения Западной Украины. Волынская резня - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне
7 июля, 15:56
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни
20 июня, 12:25
 
В миреПольшаУкраинаКиевМатеуш МоравецкийОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияЕвросоюз
 
 
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