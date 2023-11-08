https://ria.ru/20231108/polsha-1908096007.html

Польша поставила Украине жесткий ультиматум

Польша поставила Украине жесткий ультиматум - РИА Новости, 08.11.2023

Польша поставила Украине жесткий ультиматум

О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:03

2023-11-08T11:03

2023-11-08T11:57

в мире

польша

украина

киев

матеуш моравецкий

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

евросоюз

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET."Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", — сказал он.Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html

https://ria.ru/20230620/volyn-1879318865.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, евросоюз