https://ria.ru/20231108/polsha-1908096007.html
Польша поставила Украине жесткий ультиматум
Польша поставила Украине жесткий ультиматум - РИА Новости, 08.11.2023
Польша поставила Украине жесткий ультиматум
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:03
2023-11-08T11:03
2023-11-08T11:57
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матеуш моравецкий
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украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET."Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", — сказал он.Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html
https://ria.ru/20230620/volyn-1879318865.html
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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Киев, Матеуш Моравецкий, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Евросоюз
Польша поставила Украине жесткий ультиматум
МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET
.
"Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", — сказал он.
Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки.
Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН
*-УПА
* остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
МИД Польши раскритиковал условия Киева для эксгумации жертв Волынской резни