https://ria.ru/20231108/pogoda-1908111616.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 08.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Порывистый ветер, осадки в виде дождя и температура плюс 5 - плюс 8 градусов ожидаются в Москве в выходные, самые неблагоприятные погодные условия ожидаются в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:55

2023-11-08T11:55

2023-11-08T12:00

общество

москва

татьяна позднякова

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906177043_0:216:3134:1978_1920x0_80_0_0_93d22ed4c15022ae0f139be4eba58f09.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Порывистый ветер, осадки в виде дождя и температура плюс 5 - плюс 8 градусов ожидаются в Москве в выходные, самые неблагоприятные погодные условия ожидаются в воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В субботний день погоду будет еще определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности ночью и днем облачно с прояснениями, скажем так, существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области от 0 до плюс 5 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что характер погоды изменится в воскресенье. "Атмосферное давление резко понизится, погоду будет определять следующий атлантический циклон, он принесет нам порцию осадков, температура воздуха преобладающая 0 - плюс 5 градусов, это минимальная. Днем дожди будут более интенсивные и температура воздуха будет в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов", - дополнила Позднякова. По ее словам, дискомфорт воскресной погоде придаст порывистый ветер. Порывы днем могут достигать 12- 15 метров в секунду, поэтому то ощущение температуры, про которое говорится в прогнозе, будет обманчивым. При таком ветре будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, чем накануне в субботу.

https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html

https://ria.ru/20231108/oktyabr-1908064258.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода