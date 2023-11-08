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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 08.11.2023
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11:55 08.11.2023 (обновлено: 12:00 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/pogoda-1908111616.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 08.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Порывистый ветер, осадки в виде дождя и температура плюс 5 - плюс 8 градусов ожидаются в Москве в выходные, самые неблагоприятные погодные условия ожидаются в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:55
2023-11-08T12:00
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Порывистый ветер, осадки в виде дождя и температура плюс 5 - плюс 8 градусов ожидаются в Москве в выходные, самые неблагоприятные погодные условия ожидаются в воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В субботний день погоду будет еще определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности ночью и днем облачно с прояснениями, скажем так, существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области от 0 до плюс 5 градусов", - рассказала Позднякова. Она отметила, что характер погоды изменится в воскресенье. "Атмосферное давление резко понизится, погоду будет определять следующий атлантический циклон, он принесет нам порцию осадков, температура воздуха преобладающая 0 - плюс 5 градусов, это минимальная. Днем дожди будут более интенсивные и температура воздуха будет в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов", - дополнила Позднякова. По ее словам, дискомфорт воскресной погоде придаст порывистый ветер. Порывы днем могут достигать 12- 15 метров в секунду, поэтому то ощущение температуры, про которое говорится в прогнозе, будет обманчивым. При таком ветре будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, чем накануне в субботу.
https://ria.ru/20231108/moskva-1908085906.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Позднякова: ветер, дождь и до 8 градусов тепла ожидается в Москве в выходные

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖенщина во время дождя на Красной площади в Москве
Женщина во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Порывистый ветер, осадки в виде дождя и температура плюс 5 - плюс 8 градусов ожидаются в Москве в выходные, самые неблагоприятные погодные условия ожидаются в воскресенье, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботний день погоду будет еще определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности ночью и днем облачно с прояснениями, скажем так, существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области от 0 до плюс 5 градусов", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что характер погоды изменится в воскресенье.
"Атмосферное давление резко понизится, погоду будет определять следующий атлантический циклон, он принесет нам порцию осадков, температура воздуха преобладающая 0 - плюс 5 градусов, это минимальная. Днем дожди будут более интенсивные и температура воздуха будет в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов", - дополнила Позднякова.
По ее словам, дискомфорт воскресной погоде придаст порывистый ветер. Порывы днем могут достигать 12- 15 метров в секунду, поэтому то ощущение температуры, про которое говорится в прогнозе, будет обманчивым. При таком ветре будет казаться, что на улице стало значительно холоднее, чем накануне в субботу.
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