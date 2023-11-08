https://ria.ru/20231108/podmoskove-1908126699.html

Свыше 1 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье

Свыше 1 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 08.11.2023

Свыше 1 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье

В Московской области более 1,1 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года, эти мероприятия позволяют на ранних стадиях... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:01

2023-11-08T13:01

2023-11-08T13:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908125192_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a9b3e53f634f5cff317b4ef86181d9f.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Московской области более 1,1 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года, эти мероприятия позволяют на ранних стадиях выявить заболевания, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье организованы профилактические осмотры детей в определенные возрастные периоды. Такие осмотры проводятся для выявления различных патологий, заболеваний, риска их развития, определения групп здоровья и прочего. "Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 миллиона детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что после проведенного осмотра врач-педиатр заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в электронную систему, таким образом, родитель сможет посмотреть документы в электронной медицинской карте.

https://ria.ru/20231107/medoborudovanie-1907902438.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова