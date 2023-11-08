https://ria.ru/20231108/podmoskove-1908126699.html
Свыше 1 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье
Свыше 1 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье - РИА Новости, 08.11.2023
Свыше 1 миллиона детей прошли профилактические медосмотры в Подмосковье
В Московской области более 1,1 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года, эти мероприятия позволяют на ранних стадиях... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:01
2023-11-08T13:01
2023-11-08T13:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Московской области более 1,1 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года, эти мероприятия позволяют на ранних стадиях выявить заболевания, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье организованы профилактические осмотры детей в определенные возрастные периоды. Такие осмотры проводятся для выявления различных патологий, заболеваний, риска их развития, определения групп здоровья и прочего. "Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 миллиона детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что после проведенного осмотра врач-педиатр заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в электронную систему, таким образом, родитель сможет посмотреть документы в электронной медицинской карте.
https://ria.ru/20231107/medoborudovanie-1907902438.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Московской области более 1,1 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры с начала текущего года, эти мероприятия позволяют на ранних стадиях выявить заболевания, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье организованы профилактические осмотры детей в определенные возрастные периоды. Такие осмотры проводятся для выявления различных патологий, заболеваний, риска их развития, определения групп здоровья и прочего.
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"Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Профилактические осмотры позволяют своевременно выявить патологию и вовремя начать лечение. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 миллиона детей", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что после проведенного осмотра врач-педиатр заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в электронную систему, таким образом, родитель сможет посмотреть документы в электронной медицинской карте.