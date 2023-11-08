https://ria.ru/20231108/pobeg-1908220247.html

В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища

В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища - РИА Новости, 08.11.2023

В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища

Прокуратура Республики Адыгея проводит проверку после побега пятерых подростков из специального училища закрытого типа, сообщили журналистам в надзорном... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:45

2023-11-08T17:45

2023-11-08T17:45

происшествия

майкоп

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Республики Адыгея проводит проверку после побега пятерых подростков из специального училища закрытого типа, сообщили журналистам в надзорном ведомстве. Отмечается, что пятеро подростков сбежали из учебного учреждения в понедельник, одного нашли, остальные в поиске. "В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению в учреждении требований закона об образовании, а также действиям должностных лиц учреждения", - сказали в надзорном ведомстве республики. Как рассказали РИА Новости, дети сбежали из училища, расположенном в Майкопе, как указывается в некоторых СМИ, из Красногвардейского района.

https://ria.ru/20231106/podrostki-1907756905.html

майкоп

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2023

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происшествия, майкоп