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В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища
В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища - РИА Новости, 08.11.2023
В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища
Прокуратура Республики Адыгея проводит проверку после побега пятерых подростков из специального училища закрытого типа, сообщили журналистам в надзорном... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:45
2023-11-08T17:45
2023-11-08T17:45
происшествия
майкоп
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Республики Адыгея проводит проверку после побега пятерых подростков из специального училища закрытого типа, сообщили журналистам в надзорном ведомстве. Отмечается, что пятеро подростков сбежали из учебного учреждения в понедельник, одного нашли, остальные в поиске. "В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению в учреждении требований закона об образовании, а также действиям должностных лиц учреждения", - сказали в надзорном ведомстве республики. Как рассказали РИА Новости, дети сбежали из училища, расположенном в Майкопе, как указывается в некоторых СМИ, из Красногвардейского района.
https://ria.ru/20231106/podrostki-1907756905.html
майкоп
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происшествия, майкоп
В Адыгее проверят обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища
Прокуратура в Адыгее проверит данные о побеге пятерых подростков из спецучилища