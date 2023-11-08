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Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 08.11.2023 (обновлено: 05:51 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/plennyy-1908061240.html
Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье
Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 08.11.2023
Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье
Военкоматы в подконтрольном Украине городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не может откупиться, сами горожане участвовать в боевых действиях не... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T05:33
2023-11-08T05:51
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Военкоматы в подконтрольном Украине городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не может откупиться, сами горожане участвовать в боевых действиях не хотят, рассказал журналистам боец ВСУ, попавший в плен на Запорожском направлении. "В Запорожье много людей, на них смотришь – здоровые физически и при бабле, но при этом они не попадают (на передовую - ред.). У них все проплачено со справками. А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов - малообеспеченный слой в основном воюет. В Запорожье ярого патриотизма нет. На словах - да. Гимны попеть, "героям слава" покричать - это одно. На фронт идти никто не хочет", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html
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запорожье, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье

Пленный: военкоматы в Запорожье отправляют на фронт тех, кто не может откупиться

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Военкоматы в подконтрольном Украине городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не может откупиться, сами горожане участвовать в боевых действиях не хотят, рассказал журналистам боец ВСУ, попавший в плен на Запорожском направлении.
"В Запорожье много людей, на них смотришь – здоровые физически и при бабле, но при этом они не попадают (на передовую - ред.). У них все проплачено со справками. А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов - малообеспеченный слой в основном воюет. В Запорожье ярого патриотизма нет. На словах - да. Гимны попеть, "героям слава" покричать - это одно. На фронт идти никто не хочет", - рассказал пленный.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Пленный украинский военный рассказал о наркоманах в его подразделении
Вчера, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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