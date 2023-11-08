https://ria.ru/20231108/plennyy-1908061240.html

Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье

Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 08.11.2023

Пленный рассказал, кого мобилизуют ВСУ в Запорожье

Военкоматы в подконтрольном Украине городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не может откупиться, сами горожане участвовать в боевых действиях не... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T05:33

2023-11-08T05:33

2023-11-08T05:51

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Военкоматы в подконтрольном Украине городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не может откупиться, сами горожане участвовать в боевых действиях не хотят, рассказал журналистам боец ВСУ, попавший в плен на Запорожском направлении. "В Запорожье много людей, на них смотришь – здоровые физически и при бабле, но при этом они не попадают (на передовую - ред.). У них все проплачено со справками. А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов - малообеспеченный слой в основном воюет. В Запорожье ярого патриотизма нет. На словах - да. Гимны попеть, "героям слава" покричать - это одно. На фронт идти никто не хочет", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20231107/plennyy-1907811327.html

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запорожье, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия