https://ria.ru/20231108/plan-1908249247.html
Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО
Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО
Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:32
2023-11-08T19:32
2023-11-08T19:32
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владивосток
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень Приморского края), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов г. Благовещенск, г. Белогорск Амурской области, г. Биробиджан, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения г. Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html
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россия, владивосток, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО
Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов ДВФО