https://ria.ru/20231108/plan-1908249247.html

Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО

Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил утвердить план социально-экономического развития городов ДВФО

Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:32

2023-11-08T19:32

2023-11-08T19:32

россия

владивосток

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень Приморского края), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов г. Благовещенск, г. Белогорск Амурской области, г. Биробиджан, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения г. Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20210903/putin-1748496586.html

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россия, владивосток, владимир путин, михаил мишустин