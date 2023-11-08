https://ria.ru/20231108/peskov-1908114687.html

Песков напомнил про ядерную доктрину России в ответ на действия Запада

Песков напомнил про ядерную доктрину России в ответ на действия Запада - РИА Новости, 08.11.2023

Песков напомнил про ядерную доктрину России в ответ на действия Запада

Агрессивный характер коллективного Запада в отношении РФ - это не секрет, но у России есть доктрина, где все прописано, и которая не менялась, заявил... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:08

2023-11-08T12:08

2023-11-08T12:22

россия

дмитрий песков

общество

безопасность

сша

николай патрушев

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Агрессивный характер коллективного Запада в отношении РФ - это не секрет, но у России есть доктрина, где все прописано, и которая не менялась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия."Достаточно агрессивный характер, прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны - это ни для кого не секрет. Это очевидно, и это официально и открыто подтверждается заявлениями представителей этого коллективного Запада", - сказал Песков.Он добавил, что с российской стороны все предельно ясно."У нас есть наша доктрина, где четко все прописано, каких-то изменений там нет. Это неоднократно подтверждал и глава государства. Поэтому здесь все предельно ясно", - объяснил он.

https://ria.ru/20231108/patrushev-1908078384.html

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россия, дмитрий песков, общество, безопасность, сша, николай патрушев