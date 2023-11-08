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Более ста исследований отечественных препаратов от рака проводится в России
Более ста исследований отечественных препаратов от рака проводится в России - РИА Новости, 08.11.2023
Более ста исследований отечественных препаратов от рака проводится в России
Более 100 клинических исследований отечественных онкологических препаратов проводится в России, 45 в этом году были зарегистрированы, заявил министр... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:07
2023-11-08T20:07
2023-11-08T20:22
россия
общество
михаил мурашко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Более 100 клинических исследований отечественных онкологических препаратов проводится в России, 45 в этом году были зарегистрированы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По вашему поручению совместно с Минпромторгом продолжаем расширять и "арсенал" отечественных противоопухолевых средств. Проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам. В этом году зарегистрированы более 45 лекарственных препаратов", - сказал Мурашко на совещании президента РФ с членами правительства.Он отметил, что активно развиваются новые области, такие как радиофармацевтика, персонализированные генетические тесты.
https://rsport.ria.ru/20231108/zozh-1908245245.html
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россия, общество, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Более ста исследований отечественных препаратов от рака проводится в России
Мурашко: более ста исследований отечественных препаратов от рака проводится в РФ