https://ria.ru/20231108/perevozki-1908273812.html

Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке

Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:59

2023-11-08T21:59

2023-11-08T21:59

экономика

россия

чукотский автономный округ

владимир путин

михаил мишустин

владислав кузнецов

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854527670_0:129:3412:2048_1920x0_80_0_0_7452d91f713cb87d926ffab6c972c9b2.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству России совместно с правительством Чукотского автономного округа принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, с использованием действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2023 года и до 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

https://ria.ru/20231108/chukotka-1908271569.html

россия

чукотский автономный округ

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, михаил мишустин, владислав кузнецов, чукотка