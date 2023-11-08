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Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке - РИА Новости, 08.11.2023
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21:59 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/perevozki-1908273812.html
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке
Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:59
2023-11-08T21:59
экономика
россия
чукотский автономный округ
владимир путин
михаил мишустин
владислав кузнецов
чукотка
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству России совместно с правительством Чукотского автономного округа принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, с использованием действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2023 года и до 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
https://ria.ru/20231108/chukotka-1908271569.html
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экономика, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, михаил мишустин, владислав кузнецов, чукотка
Экономика, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Владислав Кузнецов, Чукотка
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке

Путин поручил обеспечить поставку судов для грузовых перевозок на Чукотке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева в Чукотском автономном округе
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству России совместно с правительством Чукотского автономного округа принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, с использованием действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2023 года и до 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Вчера, 21:46
 
ЭкономикаРоссияЧукотский автономный округВладимир ПутинМихаил МишустинВладислав КузнецовЧукотка
 
 
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