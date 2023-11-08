https://ria.ru/20231108/perevozki-1908273812.html
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке
Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:59
2023-11-08T21:59
2023-11-08T21:59
экономика
россия
чукотский автономный округ
владимир путин
михаил мишустин
владислав кузнецов
чукотка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854527670_0:129:3412:2048_1920x0_80_0_0_7452d91f713cb87d926ffab6c972c9b2.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству России совместно с правительством Чукотского автономного округа принять меры, обеспечивающие поставку в 2024 году судов, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман, с использованием действующих механизмов поддержки, в том числе льготного лизинга", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2023 года и до 1 декабря 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
https://ria.ru/20231108/chukotka-1908271569.html
россия
чукотский автономный округ
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854527670_681:0:3412:2048_1920x0_80_0_0_f423dd9aa5f584e108664141498ad7e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, чукотский автономный округ, владимир путин, михаил мишустин, владислав кузнецов, чукотка
Экономика, Россия, Чукотский автономный округ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Владислав Кузнецов, Чукотка
Путин поручил обеспечить поставку судов для перевозок на Чукотке
Путин поручил обеспечить поставку судов для грузовых перевозок на Чукотке