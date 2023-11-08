https://ria.ru/20231108/perevod-1908044896.html

Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда”

Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда” - РИА Новости, 08.11.2023

Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда”

Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя на карту — повод насторожиться: это может быть частью мошеннической схемы, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:15

2023-11-08T02:15

2023-11-08T02:15

общество

технологии

россия

андрей лисов

мошенничество

кредит

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя на карту — повод насторожиться: это может быть частью мошеннической схемы, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.После перевода нескольких сотен (или тысяч) рублей жертве звонит якобы сотрудник банка, который сообщает, что одобрен кредит и микрозайм, и на счет уже поступила часть суммы. После этого мошенник попытается выведать персональные данные и реквизиты карты, а также попросит СМС-код.“Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений”, — предупредил юрист.Мошенники действительно могут оформить микрозайм под огромный процент, либо похитить все сбережения на банковском счете. Поэтому Лисов советует твердо заявлять: никаких заявок вы не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, данные передавать не будете. После этого обратитесь в свой банк, чтобы перевод вернули отправителю как ошибочный.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

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общество, технологии, россия, андрей лисов, мошенничество, кредит