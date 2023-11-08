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Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда” - РИА Новости, 08.11.2023
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02:15 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/perevod-1908044896.html
Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда”
Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда” - РИА Новости, 08.11.2023
Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда”
Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя на карту — повод насторожиться: это может быть частью мошеннической схемы, рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:15
2023-11-08T02:15
общество
технологии
россия
андрей лисов
мошенничество
кредит
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя на карту — повод насторожиться: это может быть частью мошеннической схемы, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.После перевода нескольких сотен (или тысяч) рублей жертве звонит якобы сотрудник банка, который сообщает, что одобрен кредит и микрозайм, и на счет уже поступила часть суммы. После этого мошенник попытается выведать персональные данные и реквизиты карты, а также попросит СМС-код.“Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений”, — предупредил юрист.Мошенники действительно могут оформить микрозайм под огромный процент, либо похитить все сбережения на банковском счете. Поэтому Лисов советует твердо заявлять: никаких заявок вы не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, данные передавать не будете. После этого обратитесь в свой банк, чтобы перевод вернули отправителю как ошибочный.
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общество, технологии, россия, андрей лисов, мошенничество, кредит
Общество, Технологии, Россия, Андрей Лисов, Мошенничество, Кредит
Юрист объяснил, чем грозит перевод на карту “денег из ниоткуда”

Юрист Лисов посоветовал насторожиться при нежданном переводе денег от незнакомца

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя на карту — повод насторожиться: это может быть частью мошеннической схемы, рассказал в беседе с агентством "Прайм" юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.
После перевода нескольких сотен (или тысяч) рублей жертве звонит якобы сотрудник банка, который сообщает, что одобрен кредит и микрозайм, и на счет уже поступила часть суммы. После этого мошенник попытается выведать персональные данные и реквизиты карты, а также попросит СМС-код.
«

“Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений”, — предупредил юрист.

Мошенники действительно могут оформить микрозайм под огромный процент, либо похитить все сбережения на банковском счете. Поэтому Лисов советует твердо заявлять: никаких заявок вы не подавали, в заемных средствах не нуждаетесь, данные передавать не будете. После этого обратитесь в свой банк, чтобы перевод вернули отправителю как ошибочный.
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ОбществоТехнологииРоссияАндрей ЛисовМошенничествоКредит
 
 
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