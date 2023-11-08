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Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС - РИА Новости, 08.11.2023
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11:10 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/patrushev-1908098872.html
Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС
Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС - РИА Новости, 08.11.2023
Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС
Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T11:10
2023-11-08T11:10
в мире
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николай патрушев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - сказал он.Патрушев напомнил, что в октябре один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС.Россия неоднократно ставила эти вопросы в международных форматах, включая ООН, однако внятных ответов от Вашингтона так и не последовало, отметил он.Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщала, что вечером 26 октября ПВО пресекла атаку трех украинских дронов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях был "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС.Ранее украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны писало, что украинский спецназ принимал три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но российские военнослужащие отбили все нападения.
https://ria.ru/20231104/bezopasnost-1907410507.html
https://ria.ru/20231104/patrushev-1907410171.html
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в мире, киев, россия, николай патрушев, мария захарова, курская аэс, оон
В мире, Киев, Россия, Николай Патрушев, Мария Захарова, Курская АЭС, ООН
Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС

Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - сказал он.
Патрушев напомнил, что в октябре один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС.
Россия неоднократно ставила эти вопросы в международных форматах, включая ООН, однако внятных ответов от Вашингтона так и не последовало, отметил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Неонацисты ответят за попытки провокации с грязной бомбой, заявил Патрушев
4 ноября, 12:52
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщала, что вечером 26 октября ПВО пресекла атаку трех украинских дронов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях был "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС.
Ранее украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны писало, что украинский спецназ принимал три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но российские военнослужащие отбили все нападения.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Здоровые силы на Украине ждут своего часа, заявил Патрушев
4 ноября, 12:51
 
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