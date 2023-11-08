https://ria.ru/20231108/patrushev-1908098872.html

Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС

Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС - РИА Новости, 08.11.2023

Патрушев рассказал о попытках Киева напасть на АЭС

Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:10

2023-11-08T11:10

2023-11-08T11:10

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Отсутствие успехов на фронте заставляет Киев прибегать к откровенно террористическим методам для противостояния с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев."Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", - сказал он.Патрушев напомнил, что в октябре один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС.Россия неоднократно ставила эти вопросы в международных форматах, включая ООН, однако внятных ответов от Вашингтона так и не последовало, отметил он.Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщала, что вечером 26 октября ПВО пресекла атаку трех украинских дронов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях был "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС.Ранее украинское издание "Эспрессо" со ссылкой на утверждения представителей Главного управления разведки (ГУР) страны писало, что украинский спецназ принимал три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но российские военнослужащие отбили все нападения.

https://ria.ru/20231104/bezopasnost-1907410507.html

https://ria.ru/20231104/patrushev-1907410171.html

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в мире, киев, россия, николай патрушев, мария захарова, курская аэс, оон