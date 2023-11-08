https://ria.ru/20231108/patrushev-1908075258.html

Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев

Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023

Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев

Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:17

2023-11-08T09:17

2023-11-08T09:17

россия

москва

николай патрушев

снг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества. Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в среду в Москве. "Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий", - добавил он.

https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, николай патрушев, снг, общество