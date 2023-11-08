https://ria.ru/20231108/patrushev-1908075258.html
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:17
2023-11-08T09:17
2023-11-08T09:17
россия
москва
николай патрушев
снг
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы также заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества. Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между этими странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в среду в Москве. "Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий", - добавил он.
https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html
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россия, москва, николай патрушев, снг, общество
Россия, Москва, Николай Патрушев, СНГ, Общество
Запад провоцирует деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил Патрушев
Патрушев: Запад провоцирует деградацию обстановки в СНГ и на Южном Кавказе