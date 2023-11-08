https://ria.ru/20231108/partnerstvo-1908045122.html
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана
Партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства, заявил президент Владимир Путин в интервью газете... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:06
2023-11-08T00:06
2023-11-08T09:14
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства, заявил президент Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте Кремля."Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами", — сказал он.Глава государства добавил, что между двумя странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего — связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.По словам российского лидера, высокий уровень взаимодействия с Астаной отражают в том числе и его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым."Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", — подчеркнул Путин.При этом сами отношения с казахстанским коллегой он охарактеризовал "по-настоящему дружескими". Президент добавил, что обе стороны делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания обоих государств и для повышения качества жизни их граждан.Широкие перспективыПутин отметил, что у России и Казахстана есть поле для сотрудничества, в частности в газовой сфере."Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", — пояснил президент.Причем ведущие российские компании — "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" — и казахстанские партнеры уже осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов, добавил президент. По его словам, в дальнейшем они планируют нарастить сотрудничество."Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом", — заявил Путин.Кроме того, обе страны вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, констатировал президент.Также Москва готова разработать для Казахстана проект АЭС с использованием самых передовых технологий, если Астана согласится на строительство станции, заключил он.
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россия, казахстан, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана
Путин: партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Партнерство России и Казахстана основано на принципах территориальной целостности и невмешательства, заявил президент Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда", опубликованном на сайте
Кремля.
«
"Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами", — сказал он.
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Глава государства добавил, что между двумя странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего — связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.
По словам российского лидера, высокий уровень взаимодействия с Астаной
отражают в том числе и его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
.
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"Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей", — подчеркнул Путин.
При этом сами отношения с казахстанским коллегой он охарактеризовал "по-настоящему дружескими". Президент добавил, что обе стороны делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания обоих государств и для повышения качества жизни их граждан.
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Путин отметил, что у России и Казахстана есть поле для сотрудничества, в частности в газовой сфере.
«
"Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", — пояснил президент.
Причем ведущие российские компании — "Газпром
", "Роснефть
", "Лукойл
", "Татнефть
" — и казахстанские партнеры уже осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов, добавил президент. По его словам, в дальнейшем они планируют нарастить сотрудничество.
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"Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надёжным и экономически выгодным способом", — заявил Путин.
Кроме того, обе страны вместе с партнерами по ОПЕК+
вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, констатировал президент.
Также Москва
готова разработать для Казахстана проект АЭС с использованием самых передовых технологий, если Астана согласится на строительство станции, заключил он.
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