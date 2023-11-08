https://ria.ru/20231108/pamyat-1907850189.html

День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России

День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России - РИА Новости, 08.11.2023

День памяти погибших сотрудников органов внутренних дел России

8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:30

2023-11-08T01:30

2023-11-08T01:30

справки

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg

8 ноября отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 17 марта 2017 года. Ранее на основании приказа МВД России от 26 октября 2011 года он назывался "День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России".История российской полиции неотделима от истории России, от судеб сотрудников, поколение за поколением – на протяжении веков – выполнявших свой долг, служа закону и народу. Появление российской полиции – регулярного, военизированного, исполнительного органа государственного управления, повседневно и профессионально охранявшего общественный порядок и внутреннюю безопасность – связано с деятельностью Петра I в рамках модернизации органов управления страны. При этом под полицией в годы правления Петра понималась не только охрана общественного порядка и борьба с преступностью, но и любая управленческая деятельность в сфере обеспечения безопасности, пожарной охраны, надзора за поведением подданных и соблюдением ими религиозных обрядов. В 1718 году был издан указ об учреждении в Петербурге должности генерал-полицмейстера. Прямым царским повелением формулировалась программа деятельности полиции, определялись ее роль и место в государстве. В 1730-х годах была организована общероссийская система специальных полицейских учреждений – в это время были созданы новые полицейские службы, которые распространили свою деятельность не только на Санкт-Петербург и Москву, но и на другие города страны.Дальнейшая модернизация полицейской системы Российской империи происходила уже при Екатерине II. Императрица уделила существенное внимание вопросам охраны порядка в стране, распорядившись создать помимо городской полиции еще и земскую. В уездах создавались нижние земские суды, ведавшие охраной общественного порядка. В 1782 году было принято решение о создании управ благочиния как главных городских полицейских органов.Павел I, сменивший Екатерину II во главе государства, произвел дальнейшую реформу полицейских органов. Он ликвидировал управы благочиния в российских городах и возложил на полицию функции контроля за деятельностью чиновников. В Санкт-Петербурге и Москве при Павле была введена должность обер-полицмейстера, который руководил полицией.1802 год ознаменовал новую веху в истории российской полиции – для управления государственными делами было создано единое министерство, разделенное на восемь отделений, одним из которых стало Министерство внутренних дел (МВД). На новообразованное учреждение, помимо задач по организации и поддержанию общественного порядка, возлагались задачи по управлению государственной промышленностью (кроме горной), строительством, сельским, городским хозяйством, продовольственной, врачебной, пожарной частями и др. Новый этап в истории МВД и полиции был связан с эпохой преобразований Александра II. Помимо реформирования самой системы органов внутренних дел, руководители и служащие министерства, сотрудники полиции несли в том числе административную нагрузку по обеспечению Великих реформ. Так, в связи с капиталистическим развитием России, ускоренным модернизацией 1860-1870-х годов, и огромными миграционными потоками из освобожденной от крепостничества деревни в крупные города полиция была вынуждена справляться с возросшим уровнем уголовной преступности.Последние десятилетия Российской империи ознаменовались созданием в 1908 году общеимперской системы сыскных отделений – произошла подлинная революция в отечественной криминалистике, была разработана комплексная общероссийская система идентификации личности.Весной 1917 года Временное правительство упразднило Департамент полиции МВД и заменило профессиональную полицию "народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления". Однако такие меры в сочетании с массовой амнистией для уголовных элементов лишь привели к подъему преступности. После событий Октябрьской революции органы правопорядка пришлось создавать заново – 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановлением Народного комиссариата внутренних дел "О рабочей милиции" в государстве была создана профессиональная полицейская служба – советская милиция. Промежуточным итогом существования в 1920-1930-х годах милиции стало создание Народного комиссариата внутренних дел СССР, одной из основных структурных составляющих которого стало Главное управление рабоче-крестьянской милиции.В годы Великой Отечественной войны работники милиции были в числе тех, кто воевал с противником на линии фронта, – четверть личного состава была мобилизована в ряды Красной армии. На тех, кто остался в милицейских рядах, нагрузка увеличилась многократно. Уголовному розыску с самого начала войны пришлось столкнуться с новыми видами преступлений, которых не было в мирное время: дезертирством, уклонением от призыва и службы в армии, мародерством, распространением провокационных слухов.Послевоенный период стал для милиции временем подъема, последовательного укрепления кадрового потенциала, улучшения материально-технической оснащенности. Милиция поддерживала достаточно высокий уровень правопорядка, пытаясь не допустить роста преступности. Постепенно росло профессиональное мастерство сотрудников, совершенствовались методы оперативно-розыскной работы, деятельности по охране общественного порядка.В середине 1980-х годов в связи с нестабильной политической обстановкой наблюдался рост преступности, связанный с возросшими сепаратистскими устремлениями в советских республиках и нарастанием общественных противоречий. Также преступность росла на бытовом уровне, нарастали межнациональные конфликты, снижалась эффективность деятельности органов правопорядка. После распада СССР в первой половине 1990-х годов милиция по-прежнему переживала нелегкое время, выражавшееся в росте социально-политической напряженности в обществе, межнациональных конфликтах. Переломить ситуацию позволила последовательная работа по оптимизации, структурированию и выработке законодательной базы деятельности МВД Российской Федерации, адаптированию ее под современную демократическую систему и рыночную экономику. Тем не менее, еще оставались неурегулированные вопросы и проблемы, которые привели к масштабной реформе органов внутренних дел, начатой в 2011 году. В результате этих реформ органы внутренних дел стали более профессиональными, материально и технически обеспеченными, произошла специализация – МВД России избавилось от непрофильных функций, не связанных с охраной правопорядка и борьбой с преступностью.Органы охраны правопорядка чаще других органов государственной власти напрямую контактируют с гражданами. От работы сотрудников полиции зависит соблюдение законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и покой в домах и квартирах самих граждан.В настоящее время от работы сотрудников МВД зависят многие аспекты повседневной жизни граждан. Органы внутренних дел занимаются обеспечением порядка на улицах, предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Подразделения МВД борются за безопасность на дорогах страны, обеспечивают проведение массовых мероприятий, днем и ночью приходят на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях.Важной стороной их деятельности является борьба с распространением наркотиков. Служба в органах внутренних дел – это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы – человеческая жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям.История МВД насчитывает бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства личного состава полицейских подразделений. Профессия сотрудника полиции – одна из самых опасных в современном мире. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. При исполнении служебного долга в 2022 году погибли 44 сотрудника органов внутренних дел. В МВД не забывают о погибших коллегах, всемерно заботятся об их родных и близких – оказывают помощь родным погибших в части денежных выплат, оказания помощи нуждающимся в улучшении жилищных условий, организации учебы и отдыха для детей погибших сотрудников.Всего под патронажем МВД находится более 39 тысяч членов семей погибших сотрудников, в том числе более 2,8 тысячи несовершеннолетних детей.Ежегодно в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия – церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, отдавших жизни в борьбе с криминалом и терроризмом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия