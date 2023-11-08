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Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке - РИА Новости, 08.11.2023
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14:27 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/otstavka-1908146930.html
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке - РИА Новости, 08.11.2023
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке
Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:27
2023-11-08T14:27
мурманская область
андрей чибис
россия
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под сомнение достоверность источника информации". Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Чибис может уйти в отставку в ближайшие две-три недели. Аналогичная информация появлялась и в сентябре, тогда сообщалось, что Чибис покинет пост в ноябре 2023 года. "Как я уже неоднократно говорил, моя работа - это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Раздувание слухов на ровном месте только ставит под сомнение достоверность источника информации", - сказал Чибис в своем комментарии.
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мурманская область, андрей чибис, россия
Мурманская область, Андрей Чибис, Россия
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке

Губернатор Мурманской области назвал сообщения о возможной отставке слухами

© Фото : министерство информационной политики Мурманской области Андрей Чибис
 Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : министерство информационной политики Мурманской области
Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под сомнение достоверность источника информации".
Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Чибис может уйти в отставку в ближайшие две-три недели. Аналогичная информация появлялась и в сентябре, тогда сообщалось, что Чибис покинет пост в ноябре 2023 года.
"Как я уже неоднократно говорил, моя работа - это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Раздувание слухов на ровном месте только ставит под сомнение достоверность источника информации", - сказал Чибис в своем комментарии.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области
9 октября, 21:38
 
Мурманская областьАндрей ЧибисРоссия
 
 
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