https://ria.ru/20231108/otstavka-1908146930.html
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке - РИА Новости, 08.11.2023
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке
Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:27
2023-11-08T14:27
2023-11-08T14:27
мурманская область
андрей чибис
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841353182_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_c89aa0f770bbbb5a840bc6b44d2ad69a.jpg
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под сомнение достоверность источника информации". Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Чибис может уйти в отставку в ближайшие две-три недели. Аналогичная информация появлялась и в сентябре, тогда сообщалось, что Чибис покинет пост в ноябре 2023 года. "Как я уже неоднократно говорил, моя работа - это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Раздувание слухов на ровном месте только ставит под сомнение достоверность источника информации", - сказал Чибис в своем комментарии.
https://ria.ru/20231009/plan-1901621310.html
мурманская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841353182_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_617e763962d18983a0b7f017c7c8e28a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, россия
Мурманская область, Андрей Чибис, Россия
Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке
Губернатор Мурманской области назвал сообщения о возможной отставке слухами
МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под сомнение достоверность источника информации".
Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Чибис может уйти в отставку в ближайшие две-три недели. Аналогичная информация появлялась и в сентябре, тогда сообщалось, что Чибис покинет пост в ноябре 2023 года.
"Как я уже неоднократно говорил, моя работа - это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Раздувание слухов на ровном месте только ставит под сомнение достоверность источника информации", - сказал Чибис в своем комментарии.
Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области