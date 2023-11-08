https://ria.ru/20231108/otstavka-1908146930.html

Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке

Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке - РИА Новости, 08.11.2023

Губернатор Мурманской области отреагировал на слухи о возможной отставке

Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:27

2023-11-08T14:27

2023-11-08T14:27

мурманская область

андрей чибис

россия

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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Андрей Чибис заявил РИА Новости, что связывает свою дальнейшую работу с развитием Мурманской области, а слухи о возможной отставке "ставят под сомнение достоверность источника информации". Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Чибис может уйти в отставку в ближайшие две-три недели. Аналогичная информация появлялась и в сентябре, тогда сообщалось, что Чибис покинет пост в ноябре 2023 года. "Как я уже неоднократно говорил, моя работа - это развитие Мурманской области. Других планов не строю. Раздувание слухов на ровном месте только ставит под сомнение достоверность источника информации", - сказал Чибис в своем комментарии.

https://ria.ru/20231009/plan-1901621310.html

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мурманская область, андрей чибис, россия