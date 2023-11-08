https://ria.ru/20231108/otnosheniya-1908046436.html
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым
Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:19
2023-11-08T00:19
2023-11-08T00:19
в мире
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834765671_0:382:2940:2036_1920x0_80_0_0_6813bfb121e803cfd52d86e532a85b4d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан", - сказал президент.
https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908045895.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834765671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d60c791e5c17b00d14bfc3842516d2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым