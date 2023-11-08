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Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым - РИА Новости, 08.11.2023
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00:19 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/otnosheniya-1908046436.html
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым
Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T00:19
2023-11-08T00:19
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казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан", - сказал президент.
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в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым

Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин заявил, что его контакты с Токаевым отражают высокий уровень связей
00:16
 
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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