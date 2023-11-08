https://ria.ru/20231108/otnosheniya-1908046436.html

Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым

Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил, что у него по-настоящему дружеские отношения с Токаевым

Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T00:19

2023-11-08T00:19

2023-11-08T00:19

в мире

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834765671_0:382:2940:2036_1920x0_80_0_0_6813bfb121e803cfd52d86e532a85b4d.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью "Казахстанской правде", что у него по-настоящему дружеские отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан", - сказал президент.

https://ria.ru/20231108/kazakhstan-1908045895.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев