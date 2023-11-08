https://ria.ru/20231108/orsk-1908227456.html
Культурно-музейный центр "Старый город" открылся в Орске
Культурно-музейный центр "Старый город" открылся в Орске - РИА Новости, 08.11.2023
Культурно-музейный центр "Старый город" открылся в Орске
Новое пространство создано на базе Музея Т. Г. Шевченко в Орской крепости, капитальный ремонт и переоснащение всех площадей проведены по нацпроекту "Культура",... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:03
2023-11-08T18:03
2023-11-08T18:03
оренбургская область
сергей аксаков
денис паслер
орск
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новое пространство создано на базе Музея Т. Г. Шевченко в Орской крепости, капитальный ремонт и переоснащение всех площадей проведены по нацпроекту "Культура", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. В открытии обновленного музея приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр культуры региона Евгения Шевченко. Для посетителей культурное учреждение откроется 10 ноября. "За последние годы в Оренбуржье открылось огромное количество уникальных пространств: музей семьи Гагариных, музей семьи Петиных, музей семьи Ростроповичей. По инициативе губернатора Дениса Паслера в музее-усадьбе Сергея Аксакова идет масштабная реконструкция. Уверена, что он не будет уступать самым известным музейным комплексам страны. В следующем году откроем музей-спутник "Эрмитаж-Евразия", - сказала Савинова. Она добавила, что Оренбургская область станет шестым регионом страны, где появится выставочное пространство, куда будут привозить шедевры государственного Эрмитажа. "Это огромная честь для нас. Уверена, что такое современное музейное пространство, как центр "Старый город", будет точкой притяжения жителей Орска", – отметила вице-губернатор. Центр "Старый город" расположен в жилом массиве, в исторической части Орска. В доме постройки начала XX века выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены инженерные сети и крыша, смонтировано современное световое оборудование, экспозиции. На территории установлена сцена и амфитеатр. Старый город – это историческое ядро Орска, отсюда началась история не только самого города, но и Оренбургской области. Музейные сотрудники собрали большой исследовательский материал о жизни этого района. В основе экспозиции центра – тема основания Орска, жизнь и быт жителей старого города. В ней представлены архитектура, купеческие династии, этнографический состав и жизненный уклад орчан тех времен. В музее есть зона коворкинга, где планируется проводить различные мастер-классы. Создано выставочное пространство для временных экспозиций. В новом музейном центре установлено мультимедийное оборудование, что позволит на небольшом пространстве показывать экспонаты виртуально. Полное обновление музейного пространства позволит проводить не только экскурсии и лекции, но и мастер-классы, концерты, фестивали, воссоздавать с исторической точностью традиционные для этой части города ярмарки.
https://ria.ru/20231028/orenburg-1905802371.html
https://ria.ru/20231018/orenburg-1903535924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксаков, денис паслер, орск
Оренбургская область, Сергей Аксаков, Денис Паслер, Орск
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новое пространство создано на базе Музея Т. Г. Шевченко в Орской крепости, капитальный ремонт и переоснащение всех площадей проведены по нацпроекту "Культура", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
В открытии обновленного музея приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр культуры региона Евгения Шевченко. Для посетителей культурное учреждение откроется 10 ноября.
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"За последние годы в Оренбуржье открылось огромное количество уникальных пространств: музей семьи Гагариных, музей семьи Петиных, музей семьи Ростроповичей. По инициативе губернатора Дениса Паслера
в музее-усадьбе Сергея Аксакова
идет масштабная реконструкция. Уверена, что он не будет уступать самым известным музейным комплексам страны. В следующем году откроем музей-спутник "Эрмитаж-Евразия", - сказала Савинова.
Она добавила, что Оренбургская область станет шестым регионом страны, где появится выставочное пространство, куда будут привозить шедевры государственного Эрмитажа.
"Это огромная честь для нас. Уверена, что такое современное музейное пространство, как центр "Старый город", будет точкой притяжения жителей Орска", – отметила вице-губернатор.
Центр "Старый город" расположен в жилом массиве, в исторической части Орска. В доме постройки начала XX века выполнена перепланировка внутренних помещений, заменены инженерные сети и крыша, смонтировано современное световое оборудование, экспозиции. На территории установлена сцена и амфитеатр.
Старый город – это историческое ядро Орска, отсюда началась история не только самого города, но и Оренбургской области. Музейные сотрудники собрали большой исследовательский материал о жизни этого района.
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В основе экспозиции центра – тема основания Орска, жизнь и быт жителей старого города. В ней представлены архитектура, купеческие династии, этнографический состав и жизненный уклад орчан тех времен. В музее есть зона коворкинга, где планируется проводить различные мастер-классы. Создано выставочное пространство для временных экспозиций.
В новом музейном центре установлено мультимедийное оборудование, что позволит на небольшом пространстве показывать экспонаты виртуально.
Полное обновление музейного пространства позволит проводить не только экскурсии и лекции, но и мастер-классы, концерты, фестивали, воссоздавать с исторической точностью традиционные для этой части города ярмарки.