https://ria.ru/20231108/opukholi-1908260043.html

Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях

Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях - РИА Новости, 08.11.2023

Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях

Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:30

2023-11-08T20:30

2023-11-08T20:31

общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901979212_0:113:3084:1848_1920x0_80_0_0_4c62afb6779138594f4b5c6790e38172.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий показатель за все предыдущие годы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Прежде всего возросла скорость и качество диагностики, а самый высокий сегодня показатель за все предыдущие годы - это 60% злокачественных новообразований выявлены на первой-второй стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Он отметил, что развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований.

https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, владимир путин