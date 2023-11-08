https://ria.ru/20231108/opukholi-1908260043.html
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях - РИА Новости, 08.11.2023
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях
Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:30
2023-11-08T20:30
2023-11-08T20:31
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901979212_0:113:3084:1848_1920x0_80_0_0_4c62afb6779138594f4b5c6790e38172.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий показатель за все предыдущие годы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Прежде всего возросла скорость и качество диагностики, а самый высокий сегодня показатель за все предыдущие годы - это 60% злокачественных новообразований выявлены на первой-второй стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Он отметил, что развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований.
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901979212_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_8683b95ca976a2526aa839a1b261f00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях
Мурашко: почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях