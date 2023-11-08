Рейтинг@Mail.ru
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 08.11.2023 (обновлено: 20:31 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/opukholi-1908260043.html
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях - РИА Новости, 08.11.2023
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях
Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:30
2023-11-08T20:31
общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901979212_0:113:3084:1848_1920x0_80_0_0_4c62afb6779138594f4b5c6790e38172.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий показатель за все предыдущие годы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Прежде всего возросла скорость и качество диагностики, а самый высокий сегодня показатель за все предыдущие годы - это 60% злокачественных новообразований выявлены на первой-второй стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Он отметил, что развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований.
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901979212_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_8683b95ca976a2526aa839a1b261f00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин
Почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях

Мурашко: почти 60 процентов опухолей выявляют в России на начальных стадиях

© iStock.com / RidofranzДоктор показывает анализы пациентке
Доктор показывает анализы пациентке - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / Ridofranz
Доктор показывает анализы пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Почти 60% злокачественных опухолей в России выявляются на первой или второй стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, это самый высокий показатель за все предыдущие годы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Прежде всего возросла скорость и качество диагностики, а самый высокий сегодня показатель за все предыдущие годы - это 60% злокачественных новообразований выявлены на первой-второй стадии заболевания, когда прогноз лечения максимально благоприятный", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Он отметил, что развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований.
Ученый в защитном костюме в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака
Вчера, 20:26
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала