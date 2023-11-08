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В России разработали "умный" самоходный опрыскиватель растений - РИА Новости, 08.11.2023
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07:34 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/opryskivatel-1908065544.html
В России разработали "умный" самоходный опрыскиватель растений
В России разработали "умный" самоходный опрыскиватель растений - РИА Новости, 08.11.2023
В России разработали "умный" самоходный опрыскиватель растений
Российская компания "Пегас-Агро" создала и провела тестирование отечественного "умного" опрыскивателя растений, который сможет увеличить эффективность обработки РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T07:34
2023-11-08T07:34
экономика
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская компания "Пегас-Агро" создала и провела тестирование отечественного "умного" опрыскивателя растений, который сможет увеличить эффективность обработки полей, сообщил РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Косогор. "Российская компания "Пегас-Агро" и разработчик системы дифференцированного внесения средств защиты растений GreenScanner на базе производителя самоходных опрыскивателей... "Пегас-Агро" тестируют отечественный "умный" опрыскиватель, который заменит импортные компоненты и увеличит эффективность обработки полей", - сообщил Косогор. НТИ осуществляет поддержку проекта. Датчики устанавливаются на штангах любой длины; каждый из них управляет внесением гербицидов на секции длиной в 60 сантиметров при движении со скоростью до 25 километров в час. При традиционном опрыскивании использовать дорогостоящие агрохимикаты нерационально: дело в том, что сорная растительность покрывает только часть поля, но агрохимикаты вносятся и на открытую почву, а это приводит к перерасходу вещества и необоснованным затратам. Между тем большинство опрыскивателей распыляют гербициды именно с постоянной нормой расхода и без учета расположения сорняков; только ряд иностранных разработчиков имеют интеллектуальные системы, способные выборочно вносить агрохимикаты. Косогор говорит, что система, устанавливаемая на отечественном опрыскивателе, позволяет проводить дифференцированную обработку, а по своим характеристикам не уступает иностранным; реализация проекта позволит снизить затраты на средства защиты растений почти вдвое, увеличить скорость опрыскивания и снизить экологическую нагрузку на почву.
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экономика, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Экономика, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России разработали "умный" самоходный опрыскиватель растений

НТИ: в России разработали "умный" самоходный опрыскиватель растений

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПолив цветов в тепличном комплексе
Полив цветов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полив цветов в тепличном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российская компания "Пегас-Агро" создала и провела тестирование отечественного "умного" опрыскивателя растений, который сможет увеличить эффективность обработки полей, сообщил РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Косогор.
«
"Российская компания "Пегас-Агро" и разработчик системы дифференцированного внесения средств защиты растений GreenScanner на базе производителя самоходных опрыскивателей... "Пегас-Агро" тестируют отечественный "умный" опрыскиватель, который заменит импортные компоненты и увеличит эффективность обработки полей", - сообщил Косогор. НТИ осуществляет поддержку проекта.
Датчики устанавливаются на штангах любой длины; каждый из них управляет внесением гербицидов на секции длиной в 60 сантиметров при движении со скоростью до 25 километров в час.
При традиционном опрыскивании использовать дорогостоящие агрохимикаты нерационально: дело в том, что сорная растительность покрывает только часть поля, но агрохимикаты вносятся и на открытую почву, а это приводит к перерасходу вещества и необоснованным затратам. Между тем большинство опрыскивателей распыляют гербициды именно с постоянной нормой расхода и без учета расположения сорняков; только ряд иностранных разработчиков имеют интеллектуальные системы, способные выборочно вносить агрохимикаты.
Косогор говорит, что система, устанавливаемая на отечественном опрыскивателе, позволяет проводить дифференцированную обработку, а по своим характеристикам не уступает иностранным; реализация проекта позволит снизить затраты на средства защиты растений почти вдвое, увеличить скорость опрыскивания и снизить экологическую нагрузку на почву.
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ЭкономикаТехнологииРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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