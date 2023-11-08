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В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания
В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания
В Москве задержали организованную преступную группу из 36 человек, которые заманивали жертв под видом свидания в кафе, где заставляли оплачивать кратно... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:24
2023-11-08T16:24
2023-11-08T17:07
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве задержали организованную преступную группу из 36 человек, которые заманивали жертв под видом свидания в кафе, где заставляли оплачивать кратно завышенные счета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, женщины, входившие в банду, знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о свиданиях. При встрече они предлагали посетить некое заведение, которое заранее выбирали вместе с соучастниками, а там делали заказ по завышенной стоимости."Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей", — рассказала Иванова.Против 36 задержанных возбудили дело о мошенничестве. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и доставят их в подразделение столичного СК.Следователи продолжают устанавливать всех причастных к криминальной схеме.
https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания
СК: в Москве задержали ОПГ, которая заманивала жертв в кафе под видом свидания
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
В Москве задержали организованную преступную группу из 36 человек, которые заманивали жертв под видом свидания в кафе, где заставляли оплачивать кратно завышенные счета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Ее слова приводятся в Telegram-канале
ведомства.
По данным следствия, женщины, входившие в банду, знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о свиданиях. При встрече они предлагали посетить некое заведение, которое заранее выбирали вместе с соучастниками, а там делали заказ по завышенной стоимости.
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"Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей", — рассказала Иванова.
Против 36 задержанных возбудили дело о мошенничестве. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и доставят их в подразделение столичного СК.
Следователи продолжают устанавливать всех причастных к криминальной схеме.
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