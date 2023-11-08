https://ria.ru/20231108/opg-1908188800.html

В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания

В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания - РИА Новости, 08.11.2023

В Москве задержали банду, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания

В Москве задержали организованную преступную группу из 36 человек, которые заманивали жертв под видом свидания в кафе, где заставляли оплачивать кратно... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:24

2023-11-08T16:24

2023-11-08T17:07

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве задержали организованную преступную группу из 36 человек, которые заманивали жертв под видом свидания в кафе, где заставляли оплачивать кратно завышенные счета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, женщины, входившие в банду, знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о свиданиях. При встрече они предлагали посетить некое заведение, которое заранее выбирали вместе с соучастниками, а там делали заказ по завышенной стоимости."Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей", — рассказала Иванова.Против 36 задержанных возбудили дело о мошенничестве. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и доставят их в подразделение столичного СК.Следователи продолжают устанавливать всех причастных к криминальной схеме.

https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html

https://ria.ru/20231107/ograblenie-1907820857.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)