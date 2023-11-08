В США задумались о своей специальной военной операции
Newsweek: США начали бы спецоперацию в Мексике при антиамериканском перевороте
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье для издания Newsweek.
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"На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине. — Прим. ред.)", — написал журналист.
По мнению Макконнелла, к конфликту на Украине привела исключительно "безответственная" политика Вашингтона. Он отметил, что у США не было совершенно никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве.
Журналист назвал виновниками конфликта "узкую группу американской элиты", которая заинтересована в расширении НАТО на восток.
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"Россия отреагировала так, как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ", — считает Макконнелл.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Страна спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.