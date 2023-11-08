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В США задумались о своей специальной военной операции - РИА Новости, 08.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/operatsiya-1908054735.html
В США задумались о своей специальной военной операции
В США задумались о своей специальной военной операции - РИА Новости, 08.11.2023
В США задумались о своей специальной военной операции
США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:38
2023-11-08T02:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
нато
китай
мексика
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье для издания Newsweek.&quot;На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине. — Прим. ред.)&quot;, — написал журналист.По мнению Макконнелла, к конфликту на Украине привела исключительно "безответственная" политика Вашингтона. Он отметил, что у США не было совершенно никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве.Журналист назвал виновниками конфликта "узкую группу американской элиты", которая заинтересована в расширении НАТО на восток. "Россия отреагировала так, как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ", — считает Макконнелл.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Страна спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231107/port-1907843861.html
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украина
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в мире, украина, сша, россия, нато, китай, мексика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Китай, Мексика
В США задумались о своей специальной военной операции

Newsweek: США начали бы спецоперацию в Мексике при антиамериканском перевороте

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье для издания Newsweek.
«

"На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине. — Прим. ред.)", — написал журналист.

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По мнению Макконнелла, к конфликту на Украине привела исключительно "безответственная" политика Вашингтона. Он отметил, что у США не было совершенно никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве.
Журналист назвал виновниками конфликта "узкую группу американской элиты", которая заинтересована в расширении НАТО на восток.
«
"Россия отреагировала так, как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ", — считает Макконнелл.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Страна спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияНАТОКитайМексика
 
 
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