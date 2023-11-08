https://ria.ru/20231108/operatsiya-1908054735.html

В США задумались о своей специальной военной операции

В США задумались о своей специальной военной операции - РИА Новости, 08.11.2023

В США задумались о своей специальной военной операции

США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:38

2023-11-08T02:38

2023-11-08T02:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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россия

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китай

мексика

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США сами вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике, заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье для издания Newsweek."На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине. — Прим. ред.)", — написал журналист.По мнению Макконнелла, к конфликту на Украине привела исключительно "безответственная" политика Вашингтона. Он отметил, что у США не было совершенно никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве.Журналист назвал виновниками конфликта "узкую группу американской элиты", которая заинтересована в расширении НАТО на восток. "Россия отреагировала так, как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ", — считает Макконнелл.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Страна спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231107/port-1907843861.html

https://ria.ru/20231106/udar-1907659102.html

украина

сша

россия

китай

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в мире, украина, сша, россия, нато, китай, мексика