https://ria.ru/20231108/opasnost-1908044244.html

Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону

Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону - РИА Новости, 08.11.2023

Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону

Предоставление приложениям доступа к микрофону смартфона может представлять опасность, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:15

2023-11-08T02:15

2023-11-08T02:15

общество

технологии

россия

zecurion

владимир ульянов

смартфоны

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Предоставление приложениям доступа к микрофону смартфона может представлять опасность, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.Многие пользователи смартфонов не читают лицензионное соглашение, разрешая приложению доступ к микрофону, отметил Ульянов. Как правило, в этом документе указывается, что программа может собирать и передавать голосовые данные третьим лицам, добавил он."Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идет речь о том, что программа может собирать информацию и передавать ее", — сказал Ульянов.Разрешать доступ к микрофону следует только тем приложениям, которые не могут без этого работать, рекомендует эксперт. Но главное условие — доверие к программе и ее разработчикам, подчеркнул он."Тут есть два основных момента. Первый — это вопрос доверия. Вы должны быть уверены в приложении, которому даете разрешение на доступ к микрофону. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше ограничить возможности программы. Второй момент — целесообразность. Если вы активно используете, например, голосового помощника, ему необходимо дать доступ к микрофону", — уточнил Ульянов.Стоит проверять в настройках смартфона, какие программы имеют доступ к микрофону, продолжил он. Эксперт советует отменять разрешения, целесообразность которых вызывает вопросы.В большинстве случаев владельцу смартфона не повредит использование разработчиком той информации, которую собирает приложение, уверен Ульянов."Это обезличенные данные, которые могут использоваться для улучшения работы программы и показа целевой рекламы", — пояснил он.Однако возможен и другой вариант. По словам эксперта, голосовые данные могут оказаться в руках злоумышленников.Это чревато неприятными последствиями, предостерег Ульянов. Например, злоумышленники могут вымогать деньги у пользователя, получив о нем какие-то сведения в результате прослушки, заключил он.

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общество, технологии, россия, zecurion, владимир ульянов, смартфоны