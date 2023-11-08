https://ria.ru/20231108/opasnost-1908044244.html
Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону
Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону - РИА Новости, 08.11.2023
Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону
Предоставление приложениям доступа к микрофону смартфона может представлять опасность, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:15
2023-11-08T02:15
2023-11-08T02:15
общество
технологии
россия
zecurion
владимир ульянов
смартфоны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Предоставление приложениям доступа к микрофону смартфона может представлять опасность, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.Многие пользователи смартфонов не читают лицензионное соглашение, разрешая приложению доступ к микрофону, отметил Ульянов. Как правило, в этом документе указывается, что программа может собирать и передавать голосовые данные третьим лицам, добавил он."Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идет речь о том, что программа может собирать информацию и передавать ее", — сказал Ульянов.Разрешать доступ к микрофону следует только тем приложениям, которые не могут без этого работать, рекомендует эксперт. Но главное условие — доверие к программе и ее разработчикам, подчеркнул он."Тут есть два основных момента. Первый — это вопрос доверия. Вы должны быть уверены в приложении, которому даете разрешение на доступ к микрофону. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше ограничить возможности программы. Второй момент — целесообразность. Если вы активно используете, например, голосового помощника, ему необходимо дать доступ к микрофону", — уточнил Ульянов.Стоит проверять в настройках смартфона, какие программы имеют доступ к микрофону, продолжил он. Эксперт советует отменять разрешения, целесообразность которых вызывает вопросы.В большинстве случаев владельцу смартфона не повредит использование разработчиком той информации, которую собирает приложение, уверен Ульянов."Это обезличенные данные, которые могут использоваться для улучшения работы программы и показа целевой рекламы", — пояснил он.Однако возможен и другой вариант. По словам эксперта, голосовые данные могут оказаться в руках злоумышленников.Это чревато неприятными последствиями, предостерег Ульянов. Например, злоумышленники могут вымогать деньги у пользователя, получив о нем какие-то сведения в результате прослушки, заключил он.
https://ria.ru/20231106/proslushka-1907649909.html
https://ria.ru/20231017/prilozheniya-1903210566.html
https://ria.ru/20231009/proslushka-1901376307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3db641d90efaf5d93f8a90ba1fa91d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, zecurion, владимир ульянов, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Zecurion, Владимир Ульянов, Смартфоны
Эксперт объяснил, безопасно ли давать приложениям доступ к микрофону
Эксперт Ульянов: доступ приложений к микрофону может представлять опасность
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Предоставление приложениям доступа к микрофону смартфона может представлять опасность, предупредил в интервью
радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
Многие пользователи смартфонов не читают лицензионное соглашение, разрешая приложению доступ к микрофону, отметил Ульянов. Как правило, в этом документе указывается, что программа может собирать и передавать голосовые данные третьим лицам, добавил он.
«
"Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме. Чаще всего в лицензионном соглашении, которое многие не читают, идет речь о том, что программа может собирать информацию и передавать ее", — сказал Ульянов.
Разрешать доступ к микрофону следует только тем приложениям, которые не могут без этого работать, рекомендует эксперт. Но главное условие — доверие к программе и ее разработчикам, подчеркнул он.
Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой
"Тут есть два основных момента. Первый — это вопрос доверия. Вы должны быть уверены в приложении, которому даете разрешение на доступ к микрофону. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше ограничить возможности программы. Второй момент — целесообразность. Если вы активно используете, например, голосового помощника, ему необходимо дать доступ к микрофону", — уточнил Ульянов.
Стоит проверять в настройках смартфона, какие программы имеют доступ к микрофону, продолжил он. Эксперт советует отменять разрешения, целесообразность которых вызывает вопросы.
Эксперт назвал приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона
В большинстве случаев владельцу смартфона не повредит использование разработчиком той информации, которую собирает приложение, уверен Ульянов.
«
"Это обезличенные данные, которые могут использоваться для улучшения работы программы и показа целевой рекламы", — пояснил он.
Однако возможен и другой вариант. По словам эксперта, голосовые данные могут оказаться в руках злоумышленников.
Это чревато неприятными последствиями, предостерег Ульянов. Например, злоумышленники могут вымогать деньги у пользователя, получив о нем какие-то сведения в результате прослушки, заключил он.
Эксперт рассказал, как отключить слежку и прослушку в смартфоне