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В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке" - РИА Новости, 08.11.2023
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02:55 08.11.2023 (обновлено: 09:31 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/oon-1908055497.html
В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"
В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке" - РИА Новости, 08.11.2023
В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"
Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит вопрос о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из программы заседаний,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T02:55
2023-11-08T09:31
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ООН, 8 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит вопрос о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из программы заседаний, распространенной постпредством Бразилии.Обсуждение пройдет в закрытом формате. Оно состоится после открытого заседания в связи с атакой Киева на Донецк, также созванного по запросу России и намеченного на 23:00 мск.Взрывы на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
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в мире, оон, россия, северный поток
В мире, ООН, Россия, Северный поток
В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"

СБ ООН проведет 8 ноября закрытые консультации о диверсии на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит вопрос о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из программы заседаний, распространенной постпредством Бразилии.
Обсуждение пройдет в закрытом формате. Оно состоится после открытого заседания в связи с атакой Киева на Донецк, также созванного по запросу России и намеченного на 23:00 мск.
Взрывы на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков
4 ноября, 16:22
 
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