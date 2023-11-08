https://ria.ru/20231108/oon-1908055497.html

В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"

В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке" - РИА Новости, 08.11.2023

В ООН проведут закрытые консультации о диверсии на "Северном потоке"

Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит вопрос о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из программы заседаний,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T02:55

2023-11-08T02:55

2023-11-08T09:31

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ООН, 8 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России обсудит вопрос о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", следует из программы заседаний, распространенной постпредством Бразилии.Обсуждение пройдет в закрытом формате. Оно состоится после открытого заседания в связи с атакой Киева на Донецк, также созванного по запросу России и намеченного на 23:00 мск.Взрывы на российских экспортных газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, произошли 26 сентября 2022 года, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20231104/peskov-1907454305.html

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в мире, оон, россия, северный поток