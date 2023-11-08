https://ria.ru/20231108/obvinenie-1908208158.html

В Приангарье бухгалтера больницы обвинили в похищении семи миллионов рублей

В Приангарье бухгалтера больницы обвинили в похищении семи миллионов рублей - РИА Новости, 08.11.2023

В Приангарье бухгалтера больницы обвинили в похищении семи миллионов рублей

Бухгалтер больницы в Тайшетском районе похитил с помощью мошеннической схемы 7 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:14

2023-11-08T17:14

2023-11-08T17:14

происшествия

тайшетский район

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 8 ноя - РИА Новости. Бухгалтер больницы в Тайшетском районе похитил с помощью мошеннической схемы 7 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Прокуратура Тайшетского района во время проверки в местной больнице установила, что с марта 2020 года по август 2023 года сотрудникам начислялась повышенная заработная плата. При этом деньги они не получали. Вся сумма на основании фиктивной документации, предоставленной в банк, перечислялась одной из сотрудниц медучреждения, которая затем переводила ее одному из бухгалтеров. Размер ущерба, по данным ведомства, составил более 7 миллионов рублей. "По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Следователи СК провели обыски в медучреждении и по месту жительства подозреваемых. Бывшему бухгалтеру расчетной группы больницы предъявлено и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20231106/priangare-1907745567.html

https://ria.ru/20231108/obvinenie-1908147705.html

тайшетский район

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тайшетский район, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)