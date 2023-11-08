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В Магаданской области мужчину обвинили в изнасиловании девушки
В Магаданской области мужчину обвинили в изнасиловании девушки - РИА Новости, 08.11.2023
В Магаданской области мужчину обвинили в изнасиловании девушки
Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании в отношении гражданина Узбекистана, занимавшегося частным извозом в Магаданской области, сообщило... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:29
2023-11-08T14:29
2023-11-08T14:29
происшествия
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МАГАДАН, 8 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании в отношении гражданина Узбекистана, занимавшегося частным извозом в Магаданской области, сообщило региональное СУСК РФ. "Ольским межрайонным следственным отделом СУСК России по Магаданской области расследуется уголовное дело по обвинению 37-летнего гражданина Республики Узбекистан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)... Предварительно установлено, что утром 29 октября 2023 года, осуществляя заказ на перевозку 18-летней девушки из города Магадана на автомобиле, находящемся в его пользовании, обвиняемый по прибытии в поселок Ола совершил изнасилование потерпевшей", - говорится в сообщении.Уточняется, что обвиняемого заключили под стражу по решению суда. В ходе следствия будет установлено, на законных ли основаниях он находится на территории Российской Федерации.
https://ria.ru/20231030/iznasilovanie-1906269727.html
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происшествия, магаданская область, россия, узбекистан
Происшествия, Магаданская область, Россия, Узбекистан
В Магаданской области мужчину обвинили в изнасиловании девушки
В Магаданской области гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девушки