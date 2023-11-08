https://ria.ru/20231108/obvinenie-1908132966.html

Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток

Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток - РИА Новости, 08.11.2023

Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток

Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:28

2023-11-08T13:28

2023-11-08T14:46

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, где сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте фигуранта.Накануне региональное управление ФСБ сообщало, что на Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело "по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере"."Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере - 2 эпизода (пункт "в" части статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что следствие просит их арестовать до 2 января.

https://ria.ru/20231030/mvd-1906146604.html

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происшествия, россия