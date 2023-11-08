Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток
Замглавы МВД Дагестана обвиняется в получении 2 взяток и превышении полномочий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. 8 ноября 2023
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. 8 ноября 2023
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, где сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте фигуранта.
Накануне региональное управление ФСБ сообщало, что на Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело "по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере".
"Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере - 2 эпизода (пункт "в" части статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что следствие просит их арестовать до 2 января.