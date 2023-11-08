Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 08.11.2023 (обновлено: 14:46 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/obvinenie-1908132966.html
Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток
Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток - РИА Новости, 08.11.2023
Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток
Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:28
2023-11-08T14:46
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908152376_0:113:3107:1861_1920x0_80_0_0_ddd4469c5ca1877b210ceda7f3f7b9ec.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, где сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте фигуранта.Накануне региональное управление ФСБ сообщало, что на Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело "по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере"."Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере - 2 эпизода (пункт "в" части статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что следствие просит их арестовать до 2 января.
https://ria.ru/20231030/mvd-1906146604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908152376_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_8e2ca0c98cdd9e6def192b6f62923524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Замглавы МВД Дагестана обвинили в двух эпизодах получения взяток

Замглавы МВД Дагестана обвиняется в получении 2 взяток и превышении полномочий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. 8 ноября 2023
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. 8 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы, где сегодня будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте фигуранта.
Накануне региональное управление ФСБ сообщало, что на Исмаилова и его подчиненного, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело "по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере".
"Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере - 2 эпизода (пункт "в" части статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты "а", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что следствие просит их арестовать до 2 января.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Якутии дали 13 лет бывшему начальнику отдела полиции за взятки
30 октября, 13:17
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала