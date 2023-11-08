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ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, заявил Небензя

ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, заявил Небензя - РИА Новости, 09.11.2023

ВСУ с начала спецоперации обстреляли ДНР более 25 тысяч раз, заявил Небензя

С февраля 2022 года ДНР подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны ВСУ более 25 тысяч раз, на территорию республики упало 145 тысяч снарядов, заявил РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-08T23:23

2023-11-08T23:23

2023-11-09T00:00

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

василий небензя

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оон

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ООН, 8 ноя - РИА Новости. С февраля 2022 года ДНР подвергалась артобстрелам и ракетным ударам со стороны ВСУ более 25 тысяч раз, на территорию республики упало 145 тысяч снарядов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тысяч раз. На донецкую землю упало 145 тысяч снарядов, разрушено и повреждено более 16 тысяч жилых домостроений и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинский учреждений, более 1100 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", - сказал Небензя.По его словам, на территории республики за это время погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей."Пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести", - указал постпред.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, василий небензя, россия, оон