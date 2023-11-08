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ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/obstrely-1908087746.html
ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор
ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор - РИА Новости, 08.11.2023
ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор
Более 50 гранатометных выстрелов украинскими военными сделано по хутору Старый в Волоконовском районе за прошедшие сутки, также территорию Белгородской области... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:25
2023-11-08T10:25
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg
БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Более 50 гранатометных выстрелов украинскими военными сделано по хутору Старый в Волоконовском районе за прошедшие сутки, также территорию Белгородской области атаковали шестью дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 7 ноября. Во вторник украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 113 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены два транспортных средства и одно домовладение. "В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Щетиновка выпущено по 3 артиллерийских снаряда…В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 9 минометных снарядов и 56 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе три раза из миномета обстреляна окраина села Казачье-Рудченское. Также здесь в результате атаки двух дронов-камикадзе повреждены два транспортных средства. В Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 5 минометных снарядов, в результате обстрела поврежедно домовладение. На окраине села Сподарюшино с дрона сброшен один осколочный боеприпас, также здесь противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 5 прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. По хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 10 минометных снарядов", - подчеркнул губернатор. По словам губернатора, в Краснояружском районе по окраинам поселка Задорожный, сёл Вязовое, Илек-Пеньковка и Теребрено выпущено в сумме 15 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231105/general-1907532556.html
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор

Гладков: ВСУ более 50 раз обстреляли из гранатомета белгородский хутор Старый

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в белгородском селе
Последствия обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в белгородском селе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Более 50 гранатометных выстрелов украинскими военными сделано по хутору Старый в Волоконовском районе за прошедшие сутки, также территорию Белгородской области атаковали шестью дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 7 ноября. Во вторник украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 113 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены два транспортных средства и одно домовладение.
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"В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Щетиновка выпущено по 3 артиллерийских снаряда…В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 9 минометных снарядов и 56 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе три раза из миномета обстреляна окраина села Казачье-Рудченское. Также здесь в результате атаки двух дронов-камикадзе повреждены два транспортных средства. В Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 5 минометных снарядов, в результате обстрела поврежедно домовладение. На окраине села Сподарюшино с дрона сброшен один осколочный боеприпас, также здесь противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, уточнил глава области.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 5 прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. По хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 10 минометных снарядов", - подчеркнул губернатор.
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По словам губернатора, в Краснояружском районе по окраинам поселка Задорожный, сёл Вязовое, Илек-Пеньковка и Теребрено выпущено в сумме 15 артиллерийских снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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