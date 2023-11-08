https://ria.ru/20231108/obstrely-1908087746.html

ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор

ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор - РИА Новости, 08.11.2023

ВСУ более 50 раз за сутки обстреляли белгородский хутор

Более 50 гранатометных выстрелов украинскими военными сделано по хутору Старый в Волоконовском районе за прошедшие сутки, также территорию Белгородской области... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:25

2023-11-08T10:25

2023-11-08T10:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788050317_0:37:960:577_1920x0_80_0_0_42ca2a7ffefb9fcef097b816f3d5699a.jpg

БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Более 50 гранатометных выстрелов украинскими военными сделано по хутору Старый в Волоконовском районе за прошедшие сутки, также территорию Белгородской области атаковали шестью дронами-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале губернатор опубликовал статистику об ударах по региону за 7 ноября. Во вторник украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 113 снарядами, включая одно взрывное устройство с дрона. За отчетный день, по данным главы области, пострадавших нет, повреждены два транспортных средства и одно домовладение. "В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Щетиновка выпущено по 3 артиллерийских снаряда…В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 9 минометных снарядов и 56 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе три раза из миномета обстреляна окраина села Казачье-Рудченское. Также здесь в результате атаки двух дронов-камикадзе повреждены два транспортных средства. В Грайворонском горокруге по окраине села Дроновка выпущено 5 минометных снарядов, в результате обстрела поврежедно домовладение. На окраине села Сподарюшино с дрона сброшен один осколочный боеприпас, также здесь противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, уточнил глава области. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 5 прилетов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. По хутору Панков выпущено 3 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 10 минометных снарядов", - подчеркнул губернатор. По словам губернатора, в Краснояружском районе по окраинам поселка Задорожный, сёл Вязовое, Илек-Пеньковка и Теребрено выпущено в сумме 15 артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231105/general-1907532556.html

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия