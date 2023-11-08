https://ria.ru/20231108/obstrely-1908051275.html

ВСУ 57 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 57 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.11.2023

ВСУ 57 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 169 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:14

2023-11-08T01:14

2023-11-08T01:14

специальная военная операция на украине

донецк

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сцкк

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 169 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Всего украинские войска выпустили 169 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Макеевка. Указывает, что поступали сведения о ранении 30 гражданских лиц в Донецке и Макеевке, в том числе трех подростков. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 55 обстрелов. Ранее в СЦКК сообщали, что число жертв обстрелов Донецка со стороны украинских войск во вторник возросло до 20 человек.

https://ria.ru/20231107/ukraina-1907999208.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

россия

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донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, россия, происшествия