https://ria.ru/20231108/obstrel-1908283097.html

Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права

Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права - РИА Новости, 09.11.2023

Небензя назвал украинский обстрел Донецка нарушением международного права

Недавний удар ВСУ по Донецку является нарушением норм международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-08T23:16

2023-11-08T23:16

2023-11-09T00:05

специальная военная операция на украине

донецк

украина

россия

василий небензя

вооруженные силы украины

оон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ООН, 9 ноя - РИА Новости. Недавний удар ВСУ по Донецку является нарушением норм международного права, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новыми свидетельствами его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса", - сказал Небензя."Речь идет о массированном обстреле вооруженными силами Украины густонаселенных районов Донецка 7 ноября. Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО "Ураган", - указал он.Небензя продемонстрировал членам СБ ООН фотографии с места преступления."Я обращаю отдельное внимание на время осуществления атаки – 16.25 посреди рабочего дня, в 16.40 и в 18.27. Террористическая практика нанесения ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в арсенале ВСУ. Прекрасно зная, что на места нанесения огневого удара вскоре пребывают сотрудники оперативных служб, спасатели, медики, полиция, а также журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненых и погибших, а также не позволяя сотрудникам МЧС полноценно преступить к ликвидации последствий обстрела", - подчеркнул постпред.Как указал Небензя, в результате вчерашних атак погибли шесть человек, ранены 55, в том числе трое детей."Это целенаправленная тактика, несомненно. Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знали, куда именно наносятся удары и что целями атак стали не военные, а гражданские объекты. Это сознательное и циничное преступление, не имеющее срока давности", - подчеркнул постпред."Ответственность за них будут нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их преступных приказов, так и наводняющие Украину своим оружием западные страны, которые, как мы знаем, еще и согласовывают цели ударов", - заключил он.

https://ria.ru/20231108/minzdrav-1908274267.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908238751.html

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