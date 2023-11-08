https://ria.ru/20231108/obstrel-1908281279.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по ряду районов Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:57

2023-11-08T22:57

2023-11-08T22:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по ряду районов Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, 20.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева Петровский район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк