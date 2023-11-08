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Пострадавших при обстреле Донецка журналистов "Известий" доставили в Москву - РИА Новости, 08.11.2023
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20:45 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/obstrel-1908263022.html
Пострадавших при обстреле Донецка журналистов "Известий" доставили в Москву
Пострадавших при обстреле Донецка журналистов "Известий" доставили в Москву - РИА Новости, 08.11.2023
Пострадавших при обстреле Донецка журналистов "Известий" доставили в Москву
Пострадавших корреспондентов "Известий" в Донецке Алексея Полторанина и Евгения Быковского доставили на лечение в Москву, сообщает издание. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:45
2023-11-08T20:45
донецк
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пострадавших корреспондентов "Известий" в Донецке Алексея Полторанина и Евгения Быковского доставили на лечение в Москву, сообщает издание. "Сейчас едем в институт имени Склифосовского, состояние уже хорошее. Видите, я уже сижу, наступать, конечно, сложно, опять же постараюсь, у меня там гипс, как видите. Нога загипсована, такой массивный гипс, а так чувствую себя более-менее, уже легче дышать, но тяжело ходить", - сказал журналист Алексей Полторанин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания. Журналист отметил, что хочет уже скорее покинуть "больничную койку" и поменять ее на домашнюю кровать. Корреспондент Евгений Быковский в этом же видео рассказал, что всю дорогу спал, у него болевые ощущения в брюшной области остались, потому что только вчера перед транспортировкой доставили все жгуты, катетеры из живота, однако настроение у него "боевое".
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донецк, москва, происшествия
Донецк, Москва, Происшествия
Пострадавших при обстреле Донецка журналистов "Известий" доставили в Москву

Пострадавших в Донецке журналистов "Известий" доставили в Москву на лечение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пострадавших корреспондентов "Известий" в Донецке Алексея Полторанина и Евгения Быковского доставили на лечение в Москву, сообщает издание.
"Сейчас едем в институт имени Склифосовского, состояние уже хорошее. Видите, я уже сижу, наступать, конечно, сложно, опять же постараюсь, у меня там гипс, как видите. Нога загипсована, такой массивный гипс, а так чувствую себя более-менее, уже легче дышать, но тяжело ходить", - сказал журналист Алексей Полторанин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания.
Журналист отметил, что хочет уже скорее покинуть "больничную койку" и поменять ее на домашнюю кровать.
Корреспондент Евгений Быковский в этом же видео рассказал, что всю дорогу спал, у него болевые ощущения в брюшной области остались, потому что только вчера перед транспортировкой доставили все жгуты, катетеры из живота, однако настроение у него "боевое".
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