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В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие

В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие - РИА Новости, 08.11.2023

В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие

Четверо рабочих пострадали в результате сброса украинскими войсками боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:39

2023-11-08T18:39

2023-11-08T18:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в результате сброса украинскими войсками боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 ноября по состоянию на 18.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Тельмановский район: во время проведения дорожных работ в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получили четверо рабочих: мужчины 1984, 1976, 1968 и 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк