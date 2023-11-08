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В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/obstrel-1908238291.html
В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие
В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие - РИА Новости, 08.11.2023
В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие
Четверо рабочих пострадали в результате сброса украинскими войсками боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:39
2023-11-08T18:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в результате сброса украинскими войсками боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 ноября по состоянию на 18.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Тельмановский район: во время проведения дорожных работ в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получили четверо рабочих: мужчины 1984, 1976, 1968 и 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали рабочие

В Тельмановском районе при обстреле с беспилотника пострадали четверо рабочих

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Четверо рабочих пострадали в результате сброса украинскими войсками боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 ноября по состоянию на 18.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Тельмановский район: во время проведения дорожных работ в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранения получили четверо рабочих: мужчины 1984, 1976, 1968 и 1980 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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