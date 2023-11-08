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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки - РИА Новости, 08.11.2023
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки
Шестеро пострадавших от обстрела соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области остаются в больнице в состоянии средней... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:00
2023-11-08T16:00
2023-11-08T16:00
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Шестеро пострадавших от обстрела соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Украинские войска в минувшую пятницу нанесли удар по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке. Погибли девять человек, еще девять пострадали. "В неврологическом отделении Чаплинской центральной районной больницы находятся 6 пациентов, пострадавших в результате обстрела социального фонда и службы занятости в Чаплинке со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Артыш Сат заявил, что состояние всех пациентов - средней степени тяжести, при необходимости их направят на лечение в другие регионы России. "Трое пострадавших находятся на амбулаторном лечении — в госпитализации необходимости нет", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231105/chaplinka-1907595575.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки
Минздрав: шестеро пострадавших при ударе ВСУ по Чаплинке остаются в больнице