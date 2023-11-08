https://ria.ru/20231108/obstrel-1908179121.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки - РИА Новости, 08.11.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Чаплинки

Шестеро пострадавших от обстрела соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области остаются в больнице в состоянии средней... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:00

2023-11-08T16:00

2023-11-08T16:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Шестеро пострадавших от обстрела соцфонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка Херсонской области остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Украинские войска в минувшую пятницу нанесли удар по зданию соцфонда и службы занятости в Чаплинке. Погибли девять человек, еще девять пострадали. "В неврологическом отделении Чаплинской центральной районной больницы находятся 6 пациентов, пострадавших в результате обстрела социального фонда и службы занятости в Чаплинке со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Артыш Сат заявил, что состояние всех пациентов - средней степени тяжести, при необходимости их направят на лечение в другие регионы России. "Трое пострадавших находятся на амбулаторном лечении — в госпитализации необходимости нет", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231105/chaplinka-1907595575.html

https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия