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Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке
Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке
Украинские войска обстреливают ртутный карьер в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:30
2023-11-08T15:42
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горловка
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иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреливают ртутный карьер в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергают массированному обстрелу горловский ртутный карьер", - написал Приходько.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке
Приходько: ВСУ обстреляли ртутный карьер в Горловке