https://ria.ru/20231108/obstrel-1908167941.html

Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке

Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские войска обстреляли ртутный карьер в Горловке

Украинские войска обстреливают ртутный карьер в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:30

2023-11-08T15:30

2023-11-08T15:42

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреливают ртутный карьер в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергают массированному обстрелу горловский ртутный карьер", - написал Приходько.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

горловка

украина

донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия