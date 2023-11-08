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Украинские войска обстреляли три района Курской области - РИА Новости, 08.11.2023
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15:21 08.11.2023 (обновлено: 15:35 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/obstrel-1908165051.html
Украинские войска обстреляли три района Курской области
Украинские войска обстреляли три района Курской области - РИА Новости, 08.11.2023
Украинские войска обстреляли три района Курской области
Три района Курской области обстреляны со стороны Украины в среду днем, пострадавших нет, повреждены три домовладения, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:21
2023-11-08T15:35
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
роман старовойт
рыльский район
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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Три района Курской области обстреляны со стороны Украины в среду днем, пострадавших нет, повреждены три домовладения, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу 3 района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано 4 прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате повреждения в 3 домовладениях: в одном это окна, в других — забор и ворота", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что кроме Кореневского, удар был нанесён по приграничным территориям Рыльского района и селу Горналь Суджанского района. В Рыльском обошлось без пострадавших и разрушений, в Суджанском продолжается подомовой обход.Старовойт пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением.Шесть районов Курской области, в том числе Кореневский, Рыльский и Суджанский, граничат с Сумской областью Украины. Эти территории регулярно подвергаются обстрелам и атакам БПЛА со стороны сопредельного государства.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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курская область
украина
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курская область, происшествия, украина, роман старовойт, рыльский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина, Роман Старовойт, Рыльский район
Украинские войска обстреляли три района Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли три района Курской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Три района Курской области обстреляны со стороны Украины в среду днем, пострадавших нет, повреждены три домовладения, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу 3 района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано 4 прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате повреждения в 3 домовладениях: в одном это окна, в других — забор и ворота", — сообщил Старовойт.
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Губернатор добавил, что кроме Кореневского, удар был нанесён по приграничным территориям Рыльского района и селу Горналь Суджанского района. В Рыльском обошлось без пострадавших и разрушений, в Суджанском продолжается подомовой обход.
Старовойт пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением.
Шесть районов Курской области, в том числе Кореневский, Рыльский и Суджанский, граничат с Сумской областью Украины. Эти территории регулярно подвергаются обстрелам и атакам БПЛА со стороны сопредельного государства.
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