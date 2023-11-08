https://ria.ru/20231108/obstrel-1908165051.html

Украинские войска обстреляли три района Курской области

Украинские войска обстреляли три района Курской области - РИА Новости, 08.11.2023

Украинские войска обстреляли три района Курской области

Три района Курской области обстреляны со стороны Украины в среду днем, пострадавших нет, повреждены три домовладения, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:21

2023-11-08T15:21

2023-11-08T15:35

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

роман старовойт

рыльский район

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ВОРОНЕЖ, 8 ноя - РИА Новости. Три района Курской области обстреляны со стороны Украины в среду днем, пострадавших нет, повреждены три домовладения, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня днем со стороны Украины обстреляны сразу 3 района Курской области. В селе Успеновка Кореневского района зафиксировано 4 прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате повреждения в 3 домовладениях: в одном это окна, в других — забор и ворота", — сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что кроме Кореневского, удар был нанесён по приграничным территориям Рыльского района и селу Горналь Суджанского района. В Рыльском обошлось без пострадавших и разрушений, в Суджанском продолжается подомовой обход.Старовойт пообещал всем собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением.Шесть районов Курской области, в том числе Кореневский, Рыльский и Суджанский, граничат с Сумской областью Украины. Эти территории регулярно подвергаются обстрелам и атакам БПЛА со стороны сопредельного государства.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

курская область

украина

рыльский район

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курская область, происшествия, украина, роман старовойт, рыльский район