"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского
Макгрегор: Украине предложат худшие условия на переговорах из-за Зеленского
© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Киеву придется согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Путин всегда был правдив. Когда он приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьезен", — сказал эксперт.
Но затем в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и "все загубил", предположил он. Макгрегор согласился с мнением журналиста Эндрю Наполитано о том, что условия на переговорах для Украины "не будут такими, как два года назад". Западные элиты продолжают лгать, отметил полковник.
"(США. — Прим. ред.) обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе", — заявил полковник.
Ранее Макгрегор выразил мнение, что рано или поздно США придется публично признать правду о поражении на Украине.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.