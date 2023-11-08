https://ria.ru/20231108/obman-1908057426.html

"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского

"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского - РИА Новости, 08.11.2023

"Путин прав". В США признались в обмане Зеленского

Киеву придется согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил бывший советник Пентагона... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T04:00

2023-11-08T04:00

2023-11-08T04:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Киеву придется согласиться на худшие условия на мирных переговорах из-за веры президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Путин всегда был правдив. Когда он приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьезен", — сказал эксперт.Но затем в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и "все загубил", предположил он. Макгрегор согласился с мнением журналиста Эндрю Наполитано о том, что условия на переговорах для Украины "не будут такими, как два года назад". Западные элиты продолжают лгать, отметил полковник."(США. — Прим. ред.) обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе", — заявил полковник.Ранее Макгрегор выразил мнение, что рано или поздно США придется публично признать правду о поражении на Украине.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231108/rossiya-1908055931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина