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На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой - РИА Новости, 08.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:36 08.11.2023 (обновлено: 14:48 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/novak-1908149888.html
На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой
На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой - РИА Новости, 08.11.2023
На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой
Вице-премьер России Александр Новак посетил павильон "Газпрома" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и посмотрел в кинотеатре 5D фильм о... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:36
2023-11-08T14:48
выставка-форум "россия"
экономика
россия
ямал
москва
александр новак
виталий маркелов
павел сорокин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак посетил павильон "Газпрома" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и посмотрел в кинотеатре 5D фильм о Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале, передает корреспондент РИА Новости. Фильм со спецэффектами демонстрировался в ходе экскурсии по павильону компании. Путешествие начинается от "Лахта центра", дальше проходит через Тундру до объектов компании на Ямале. Благодаря формату 5D (подвижное кресло и компьютерная анимация) был создан эффект присутствия.Экскурсию также посетили заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов и первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.
https://ria.ru/20231108/rossiya-1908132121.html
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экономика, россия, ямал, москва, александр новак, виталий маркелов, павел сорокин, лахта центр, общество, газпром
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Ямал, Москва, Александр Новак, Виталий Маркелов, Павел Сорокин, Лахта Центр, Общество, Газпром
На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой

Новак посетил павильон "Газпрома" на выставке "Россия" и полетал над тундрой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак посетил павильон "Газпрома" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и посмотрел в кинотеатре 5D фильм о Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм со спецэффектами демонстрировался в ходе экскурсии по павильону компании. Путешествие начинается от "Лахта центра", дальше проходит через Тундру до объектов компании на Ямале. Благодаря формату 5D (подвижное кресло и компьютерная анимация) был создан эффект присутствия.
Наталья Виртуозова, генеральный директор выставки достижений Россия, и 500-тысячный посетитель мальчик Матвей Гузев со своей мамой Татьяной Гузевой
На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем
13:25
Экскурсию также посетили заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов и первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
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Вчера, 12:39
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияЯмалМоскваАлександр НовакВиталий МаркеловПавел СорокинЛахта ЦентрОбществоГазпром
 
 
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