https://ria.ru/20231108/novak-1908149888.html

На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой

На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой - РИА Новости, 08.11.2023

На выставке "Россия" Новак полетал над Тундрой

Вице-премьер России Александр Новак посетил павильон "Газпрома" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и посмотрел в кинотеатре 5D фильм о... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:36

2023-11-08T14:36

2023-11-08T14:48

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак посетил павильон "Газпрома" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и посмотрел в кинотеатре 5D фильм о Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале, передает корреспондент РИА Новости. Фильм со спецэффектами демонстрировался в ходе экскурсии по павильону компании. Путешествие начинается от "Лахта центра", дальше проходит через Тундру до объектов компании на Ямале. Благодаря формату 5D (подвижное кресло и компьютерная анимация) был создан эффект присутствия.Экскурсию также посетили заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов и первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.

https://ria.ru/20231108/rossiya-1908132121.html

https://ria.ru/20231107/kravtsov-1907867243.html

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ямал

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