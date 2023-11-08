https://ria.ru/20231108/netanyakhu-1908086029.html

Экс-премьер Израиля заявил, что Нетаньяху морально уничтожен

Экс-премьер Израиля заявил, что Нетаньяху морально уничтожен - РИА Новости, 08.11.2023

Экс-премьер Израиля заявил, что Нетаньяху морально уничтожен

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "морально уничтожен" из-за своего масштабного провала в вопросах национальной безопасности и находится в состоянии "нервного... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:13

2023-11-08T10:13

2023-11-08T10:13

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

эхуд ольмерт

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "морально уничтожен" из-за своего масштабного провала в вопросах национальной безопасности и находится в состоянии "нервного срыва", пытаясь избежать отставки с поста после атаки ХАМАС в начале октября, заявил бывший израильский премьер Эхуд Ольмерт в интервью газете Politico. "(Нетаньяху) оплошал. Он морально уничтожен, это точно. Я имею в виду, с ним случилось что-то ужасное. Биби (псевдоним Нетаньяху - ред.) всю свою жизнь работал под надуманным предлогом, что он "мистер безопасность". Он мистер "чушь собачья". Каждую минуту, когда он является премьером, он представляет опасность для Израиля ... Я уверен, что американцы понимают, что он в плохой форме", - заявил Ольмерт. Он также добавил, что Нетаньяху находился в состоянии "нервного срыва", опасаясь потерять свой пост после событий 7 октября. По мнению Ольмерта, Нетаньяху допускает просчет, готовясь взять полный контроль над безопасностью сектора Газа на "неопределенный период" в случае разгрома ХАМАС. "Контролировать безопасность Газы не в интересах Израиля. В наших интересах иметь возможность защищаться иначе, чем мы это делали до атаки 7 октября. Но снова контролировать Газу? Нет", - заявил он. Ранее Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что, по его мнению, у Израиля "будет ответственность за общую безопасность на неопределенный период". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, эхуд ольмерт, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году