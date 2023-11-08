https://ria.ru/20231108/neft-1908133524.html

Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля

Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля - РИА Новости, 08.11.2023

Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 1%, стоимость марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:29

2023-11-08T13:29

2023-11-08T14:15

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 1%, стоимость марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8% - до 80,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 76,63 доллара.Мировые цены на нефть усилили падение на сохранении преимущественно "медвежьих" факторов. Главным образом инвесторы обеспокоены перспективами спроса на фоне опасений вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.Позднее в ходе торгов ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может дать подсказки о планах регулятора по монетарной политике. Инвесторы ждут сигналов о сроках возможного снижения ставки. Ослабление монетарной политики традиционно поддерживает экономические ожидания и прогнозы спроса на нефть.

https://ria.ru/20231107/dokhody-1907960011.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, brent