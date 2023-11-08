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Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля - РИА Новости, 08.11.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:29 08.11.2023 (обновлено: 14:15 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/neft-1908133524.html
Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля
Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля - РИА Новости, 08.11.2023
Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля
Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 1%, стоимость марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:29
2023-11-08T14:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 1%, стоимость марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8% - до 80,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 76,63 доллара.Мировые цены на нефть усилили падение на сохранении преимущественно "медвежьих" факторов. Главным образом инвесторы обеспокоены перспективами спроса на фоне опасений вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.Позднее в ходе торгов ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может дать подсказки о планах регулятора по монетарной политике. Инвесторы ждут сигналов о сроках возможного снижения ставки. Ослабление монетарной политики традиционно поддерживает экономические ожидания и прогнозы спроса на нефть.
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экономика, цены на нефть, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent
Цена на нефть марки Brent упала ниже 81 доллара впервые с 24 июля

Цена нефти марки Brent упала ниже $81 за баррель впервые с 24 июля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 1%, стоимость марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8% - до 80,96 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 76,63 доллара.
Мировые цены на нефть усилили падение на сохранении преимущественно "медвежьих" факторов. Главным образом инвесторы обеспокоены перспективами спроса на фоне опасений вокруг экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Позднее в ходе торгов ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может дать подсказки о планах регулятора по монетарной политике. Инвесторы ждут сигналов о сроках возможного снижения ставки. Ослабление монетарной политики традиционно поддерживает экономические ожидания и прогнозы спроса на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrent
 
 
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